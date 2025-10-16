Рейтинг@Mail.ru
Симоньян пожелала выздоровления раненому военкору РИА Новости
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:23 16.10.2025 (обновлено: 23:53 16.10.2025)
Симоньян пожелала выздоровления раненому военкору РИА Новости
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления раненому военкору РИА Новости Юрию Войткевичу
запорожская область, иван зуев, маргарита симоньян, юрий войткевич, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Иван Зуев, Маргарита Симоньян, Юрий Войткевич, Происшествия
Симоньян пожелала выздоровления раненому военкору РИА Новости

Симоньян пожелала выздоровления раненому военкору Войткевичу

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления раненому военкору РИА Новости Юрию Войткевичу, а также отметила, что делается все возможное.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Царство Небесное нашему замечательному репортеру Ивану Зуеву... Юрию выздоровления! Делается все, что возможно", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Дмитрий Киселев: Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Киселев назвал военкора Зуева очень опытным и талантливым журналистом
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Иван Зуев, Маргарита Симоньян, Юрий Войткевич, Происшествия
 
 
