Глава Минцифры выразил соболезнования родным погибшего военкора РИА Новости

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев выразил соболезнования родным погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева, пожелал выздоровления раненому военкору агентства Юрию Войткевичу.
"Друзья, ещё одна невосполнимая утрата. При выполнении журналистского задания в Запорожской области в результате атаки дрона ВСУ погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Ему было 39 лет. Его коллега Юрий Войткевич тяжело ранен… От имени всего министерства выражаю соболезнования семье Ивана и желаю скорейшего выздоровления Юрию", - сказал Шадаев.
Министр отметил, что Зуев работал в РИА Новости с 2023 года. С 2014 года он освещал конфликт в Донбассе, писал о беженцах, ополченцах и боевых действиях, вел репортажи из горячих точек и попадал под обстрелы. В марте ему была объявлена благодарность президента.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.