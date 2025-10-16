Рейтинг@Mail.ru
Глава Минцифры выразил соболезнования родным погибшего военкора РИА Новости - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 16.10.2025 (обновлено: 23:31 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/svo-2048740603.html
Глава Минцифры выразил соболезнования родным погибшего военкора РИА Новости
Глава Минцифры выразил соболезнования родным погибшего военкора РИА Новости - РИА Новости, 16.10.2025
Глава Минцифры выразил соболезнования родным погибшего военкора РИА Новости
Глава Минцифры Максут Шадаев выразил соболезнования родным погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева, пожелал выздоровления раненому военкору агентства Юрию... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T23:17:00+03:00
2025-10-16T23:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
максут шадаев
иван зуев
юрий войткевич
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048735944_0:141:960:681_1920x0_80_0_0_1ca0ab3ce9176e0ad08ab13831ddd399.jpg
https://ria.ru/20251016/voenkor-2048738384.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048735944_0:51:960:771_1920x0_80_0_0_164acd88c345647ae0ffde5723d0112d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, максут шадаев, иван зуев, юрий войткевич, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Максут Шадаев, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Глава Минцифры выразил соболезнования родным погибшего военкора РИА Новости

Шадаев выразил соболезнования родным погибшего военкора РИА Новости Зуева

© РИА НовостиВоенкор РИА Новости Иван Зуев
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости
Военкор РИА Новости Иван Зуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев выразил соболезнования родным погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева, пожелал выздоровления раненому военкору агентства Юрию Войткевичу.
"Друзья, ещё одна невосполнимая утрата. При выполнении журналистского задания в Запорожской области в результате атаки дрона ВСУ погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Ему было 39 лет. Его коллега Юрий Войткевич тяжело ранен… От имени всего министерства выражаю соболезнования семье Ивана и желаю скорейшего выздоровления Юрию", - сказал Шадаев.
Министр отметил, что Зуев работал в РИА Новости с 2023 года. С 2014 года он освещал конфликт в Донбассе, писал о беженцах, ополченцах и боевых действиях, вел репортажи из горячих точек и попадал под обстрелы. В марте ему была объявлена благодарность президента.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Мезенцев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Зуева
Вчера, 22:57
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМаксут ШадаевИван ЗуевЮрий ВойткевичВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала