Сенатор рассказал, как Украина блокирует информацию о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 16.10.2025
21:50 16.10.2025
Сенатор рассказал, как Украина блокирует информацию о ситуации в зоне СВО
Киевский режим пытается любыми способами блокировать объективную информацию о происходящем на фронте, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов
запорожская область
сергей перминов
в мире
украина
иван зуев
запорожская область
украина
запорожская область, сергей перминов, в мире, украина, иван зуев
Запорожская область, Сергей Перминов, В мире, Украина, Иван Зуев
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Киевский режим пытается любыми способами блокировать объективную информацию о происходящем на фронте, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов, комментируя гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева.
"Злоба и бессилие - истинные причины поведения киевского режима, который предпринимает попытки блокировать любыми способами объективную информацию о происходящем на фронте. Царство небесное погибшему герою - Ивану Зуеву. Юрию Войткевичу пожелаем выздоровления", - сказал Перминов.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ушаков рассказал о реакции Путина на высказанную Трампом идею о саммите
