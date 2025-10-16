https://ria.ru/20251016/svo-2048728565.html
Сенатор рассказал, как Украина блокирует информацию о ситуации в зоне СВО
16.10.2025
Сенатор рассказал, как Украина блокирует информацию о ситуации в зоне СВО
Киевский режим пытается любыми способами блокировать объективную информацию о происходящем на фронте, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов, комментируя... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T21:50:00+03:00
2025-10-16T21:50:00+03:00
2025-10-16T21:50:00+03:00
Сенатор рассказал, как Украина блокирует информацию о ситуации в зоне СВО
Сенатор Перминов: Украина блокирует объективную информацию о ситуации в зоне СВО
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Киевский режим пытается любыми способами блокировать объективную информацию о происходящем на фронте, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов, комментируя гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева.
"Злоба и бессилие - истинные причины поведения киевского режима, который предпринимает попытки блокировать любыми способами объективную информацию о происходящем на фронте. Царство небесное погибшему герою - Ивану Зуеву. Юрию Войткевичу пожелаем выздоровления", - сказал Перминов
.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области
при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.