Рейтинг@Mail.ru
В основание главного храма ветеранов в субботу заложат землю из зоны СВО - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:20 16.10.2025 (обновлено: 18:30 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/svo-2048696177.html
В основание главного храма ветеранов в субботу заложат землю из зоны СВО
В основание главного храма ветеранов в субботу заложат землю из зоны СВО - РИА Новости, 16.10.2025
В основание главного храма ветеранов в субботу заложат землю из зоны СВО
Главный храм ветеранских организаций – храм священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, – будет заложен в Новогиреево 18 октября, в его... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T18:20:00+03:00
2025-10-16T18:30:00+03:00
религия
москва
афганистан
сирия
владимир ресин
сергей собянин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048696976_0:310:1800:1323_1920x0_80_0_0_35eea420dc3ee6cfd1031d338ee63282.jpg
https://ria.ru/20250131/krest-1996512093.html
москва
афганистан
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048696976_36:0:1800:1323_1920x0_80_0_0_593828f30ad8b25ed728aa5bc0330df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, афганистан, сирия, владимир ресин, сергей собянин, общество
Религия, Москва, Афганистан, Сирия, Владимир Ресин, Сергей Собянин, Общество
В основание главного храма ветеранов в субботу заложат землю из зоны СВО

В основание главного храма ветеранов в субботу заложат землю из Сирии и зоны СВО

© Московская (городская) епархия Русской Православной ЦерквиПроект храма священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, в Новогиреево
Проект храма священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, в Новогиреево - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Московская (городская) епархия Русской Православной Церкви
Проект храма священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, в Новогиреево
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Главный храм ветеранских организаций – храм священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, – будет заложен в Новогиреево 18 октября, в его основание будет заложена земля из Афганистана, Сирии и из зоны СВО, сообщили в пресс-службе пресс-службе депутата Государственной Думы, советника мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Ресина.
"18 октября в Новогирееве состоится важное событие в общественной и духовной жизни столицы – чин освящения закладной капсулы строящегося храма священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. Торжественное богослужение и освящение капсулы возглавит епископ Егорьевский Мефодий… Перед освящением капсулы состоится крестный ход. В основание алтарной части храма будут заложены памятные капсулы с землёй, привезённой из Афганистана, Сирии, зоны проведения специальной военной операции и других мест, где погибли российские воины… Будущий храмовый комплекс станет главным храмом ветеранских организаций участников боевых действий", – рассказали журналистам в пресс-службе.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседатели попечительского совета – мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Федор Федорович Ушаков, русский флотоводец, адмирал - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Для строящегося в Москве храма Федора Ушакова освятят крест
31 января, 00:29
 
РелигияМоскваАфганистанСирияВладимир РесинСергей СобянинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала