В основание главного храма ветеранов в субботу заложат землю из зоны СВО

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Главный храм ветеранских организаций – храм священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, – будет заложен в Новогиреево 18 октября, в его основание будет заложена земля из Афганистана, Сирии и из зоны СВО, сообщили в пресс-службе пресс-службе депутата Государственной Думы, советника мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Ресина.