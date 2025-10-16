https://ria.ru/20251016/svo-2048582734.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 16.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли за сутки до 375 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T12:17:00+03:00
2025-10-16T12:17:00+03:00
2025-10-16T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_414d0db0ddf88e2f2a41691f93095b77.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496599_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_61a6d4cc00ce28f53b1b5f0010391cb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 375 военных в зоне действий "Востока"