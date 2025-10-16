https://ria.ru/20251016/svo-2048580832.html
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 16.10.2025
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Север" за сутки уничтожили до 235 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Сумской и Харьковской областях, сообщило в РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T12:13:00+03:00
2025-10-16T12:13:00+03:00
2025-10-16T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638595_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_08c74dbcac22b3e04ded593542e27b09.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
сумская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638595_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b815fd2de4ca2677ecc9b355f179758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумская область, Волчанск
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 235 боевиков в зоне действия войск "Север"