Рейтинг@Mail.ru
Более 5 млн собрали москвичи для бойцов СВО и жителей новых территорий - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
11:11 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/svo-2048558250.html
Более 5 млн собрали москвичи для бойцов СВО и жителей новых территорий
Более 5 млн собрали москвичи для бойцов СВО и жителей новых территорий - РИА Новости, 16.10.2025
Более 5 млн собрали москвичи для бойцов СВО и жителей новых территорий
Более 5,5 миллиона рублей собрали москвичи для бойцов СВО и жителей новых территорий и приграничных районов в рамках акции "Сила поддержки", сообщается на сайте РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:11:00+03:00
2025-10-16T11:11:00+03:00
надежные люди
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
https://ria.ru/20251015/svo-2048341446.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Надежные люди, Общество
Более 5 млн собрали москвичи для бойцов СВО и жителей новых территорий

Более 5,5 млн рублей собрали москвичи для бойцов СВО и жителей новых территорий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 5,5 миллиона рублей собрали москвичи для бойцов СВО и жителей новых территорий и приграничных районов в рамках акции "Сила поддержки", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что принять участие в акции можно до 23 ноября.
"На сайте городской программы лояльности "Миллион призов" продолжается акция "Сила поддержки". Благодаря ей неравнодушные москвичи собрали более 5,5 миллиона рублей для бойцов специальной военной операции (СВО), а также жителей новых территорий и приграничных регионов", - говорится в сообщении.
Собранные средства идут на закупку продуктов, медикаментов, одежды и стройматериалов для бойцов СВО, а также для жителей новых и приграничных территорий, добавляется в сообщении.
Школьников в Оренбурге научили плести маскировочные сети для участников СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Школьников в Оренбурге научили плести маскировочные сети для участников СВО
Вчера, 11:16
 
Надежные людиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала