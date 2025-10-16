Более 5 млн собрали москвичи для бойцов СВО и жителей новых территорий

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 5,5 миллиона рублей собрали москвичи для бойцов СВО и жителей новых территорий и приграничных районов в рамках акции "Сила поддержки", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что принять участие в акции можно до 23 ноября.

"На сайте городской программы лояльности "Миллион призов" продолжается акция "Сила поддержки". Благодаря ей неравнодушные москвичи собрали более 5,5 миллиона рублей для бойцов специальной военной операции (СВО), а также жителей новых территорий и приграничных регионов", - говорится в сообщении.