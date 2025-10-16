Рейтинг@Mail.ru
"Побеждают на поле боя": в США сделали заявление о передаче Киеву Tomahawk - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:00 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/svo-2048511968.html
"Побеждают на поле боя": в США сделали заявление о передаче Киеву Tomahawk
"Побеждают на поле боя": в США сделали заявление о передаче Киеву Tomahawk - РИА Новости, 16.10.2025
"Побеждают на поле боя": в США сделали заявление о передаче Киеву Tomahawk
Никакое оружие не поможет Украине переломить ход боевых действий в свою пользу, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью журналисту... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T02:00:00+03:00
2025-10-16T02:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джон миршаймер
россия
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20251016/trebovaniya-2048510154.html
https://ria.ru/20251016/ssha-2048509660.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, джон миршаймер, россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джон Миршаймер, Россия, США, НАТО
"Побеждают на поле боя": в США сделали заявление о передаче Киеву Tomahawk

Миршаймер: никакое оружие не поможет ВСУ переломить ситуацию на передовой

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Никакое оружие не поможет Украине переломить ход боевых действий в свою пользу, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью журналисту Пирсу Моргану.
«
"Все понятно: русские побеждают на поле боя. <…> Если вы посмотрите на баланс сил, он будет на стороне России с большим перевесом", — сказал эксперт.
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Бесстыжая выходка Шмыгаля в Брюсселе возмутила журналиста
01:11
При этом Миршаймер назвал все разговоры на тему возможной передачи ракет Tomahawk Украине не более чем спекуляциями. Президент США должен понимать, что их поставка ничего не изменит, отметил он.
"Вспомните, как мы дали им HIMARS, мы дали им F-16 — это все должно было стать палочкой-выручалочкой, но ничего из этого не сработало", — заявил профессор.
Он также напомнил, что у СВО имеет четкие и понятные цели, которые планомерно реализуются. Ни Европа, ни США просто не в состоянии это изменить, подытожил Миршаймер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
СМИ: Трамп вывел из себя украинцев перед встречей с Зеленским
00:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжон МиршаймерРоссияСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала