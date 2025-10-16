МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Никакое оружие не поможет Украине переломить ход боевых действий в свою пользу, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью журналисту Пирсу Моргану.
«
"Все понятно: русские побеждают на поле боя. <…> Если вы посмотрите на баланс сил, он будет на стороне России с большим перевесом", — сказал эксперт.
"Вспомните, как мы дали им HIMARS, мы дали им F-16 — это все должно было стать палочкой-выручалочкой, но ничего из этого не сработало", — заявил профессор.
Он также напомнил, что у СВО имеет четкие и понятные цели, которые планомерно реализуются. Ни Европа, ни США просто не в состоянии это изменить, подытожил Миршаймер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.