Тимур Иванов стал свидетелем по делу экс-замглавы минстроя ДНР

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осужденный за хищения, стал свидетелем по делу экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в мошенничестве на госконтрактах при строительстве военных объектов, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Следователь в суде первой инстанции приобщил к материалам дела протокол допроса Тимура Иванова в качестве свидетеля", - говорится в материалах дела.

Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора АО "Военно-строительная компания", которое 14 марта 2022 года было переименовано в АО "СибирьПромГрупп".

Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов.

При этом, по словам ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после. Дело было возбуждено и в отношении ее предшественника.