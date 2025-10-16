Рейтинг@Mail.ru
Тимур Иванов стал свидетелем по делу экс-замглавы минстроя ДНР - РИА Новости, 16.10.2025
04:48 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/svidetel-2048519121.html
Тимур Иванов стал свидетелем по делу экс-замглавы минстроя ДНР
Тимур Иванов стал свидетелем по делу экс-замглавы минстроя ДНР - РИА Новости, 16.10.2025
Тимур Иванов стал свидетелем по делу экс-замглавы минстроя ДНР
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осужденный за хищения, стал свидетелем по делу экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой,... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T04:48:00+03:00
2025-10-16T04:48:00+03:00
происшествия, тимур иванов, главное управление обустройства войск
Происшествия, Тимур Иванов, Главное управление обустройства войск
Тимур Иванов стал свидетелем по делу экс-замглавы минстроя ДНР

Тимур Иванов стал свидетелем по делу Мерваезовой

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осужденный за хищения, стал свидетелем по делу экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в мошенничестве на госконтрактах при строительстве военных объектов, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Следователь в суде первой инстанции приобщил к материалам дела протокол допроса Тимура Иванова в качестве свидетеля", - говорится в материалах дела.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ущерб по делу экс-замглавы Минстроя ДНР превысил четыре миллиарда рублей
03:24
Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора АО "Военно-строительная компания", которое 14 марта 2022 года было переименовано в АО "СибирьПромГрупп".
Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов.
При этом, по словам ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после. Дело было возбуждено и в отношении ее предшественника.
По делу также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, Бывший руководитель АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Экс-глава ГВСУ №8 просил отпустить его из СИЗО под залог
6 октября, 01:18
 
ПроисшествияТимур ИвановГлавное управление обустройства войск
 
 
