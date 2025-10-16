Суд вынес приговор экс-совладельцу "Алтаймясопрома"

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии экс-совладельца ООО "Алтаймясопром" Александра Югана по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.

"Александр Матвеевич Юган признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ , и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет", - сообщили в суде.

Кроме того, ему назначен штраф, по делу также был удовлетворён гражданский иск.