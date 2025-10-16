Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор экс-совладельцу "Алтаймясопрома" - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/sud-2048709295.html
Суд вынес приговор экс-совладельцу "Алтаймясопрома"
Суд вынес приговор экс-совладельцу "Алтаймясопрома" - РИА Новости, 16.10.2025
Суд вынес приговор экс-совладельцу "Алтаймясопрома"
Мещанский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии экс-совладельца ООО "Алтаймясопром" Александра Югана по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T19:43:00+03:00
2025-10-16T19:43:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251016/arest-2048675759.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд вынес приговор экс-совладельцу "Алтаймясопрома"

Экс-совладельца "Алтаймясопрома" приговорили к 7 годам колонии за мошенничество

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии экс-совладельца ООО "Алтаймясопром" Александра Югана по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Александр Матвеевич Юган признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет", - сообщили в суде.
Кроме того, ему назначен штраф, по делу также был удовлетворён гражданский иск.
В суде отказались уточнить суммы и какие-либо другие подробности по делу.
Алексей Ананьев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Суд заочно арестовал экс-совладельца "Промсвязьбанка" Алексея Ананьева
дополняется ...
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала