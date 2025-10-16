https://ria.ru/20251016/sud-2048709295.html
Суд вынес приговор экс-совладельцу "Алтаймясопрома"
Суд вынес приговор экс-совладельцу "Алтаймясопрома" - РИА Новости, 16.10.2025
Суд вынес приговор экс-совладельцу "Алтаймясопрома"
Мещанский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии экс-совладельца ООО "Алтаймясопром" Александра Югана по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T19:43:00+03:00
2025-10-16T19:43:00+03:00
2025-10-16T19:43:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251016/arest-2048675759.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд вынес приговор экс-совладельцу "Алтаймясопрома"
Экс-совладельца "Алтаймясопрома" приговорили к 7 годам колонии за мошенничество