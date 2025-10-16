Суд вынес приговор участнику нападения на полицейских в Чечне

Установлено, что не позднее 2003 года Эльсанов для участия в борьбе против федеральных сил и структур власти вступил в вооруженную банду под руководством Абдулвадудова. В июле 2004 года в лесу вблизи села Ники-Хита Чечни участники банды, в которую входил Эльсанов, встретились с членами других банд, где их руководители договорились совершить вооруженное нападение на село Автуры. Вечером 12 июля 2004 года Эльсанов, вооруженный автоматом, совместно с другими участниками банды прибыл на установленное место, где занял огневую позицию, намереваясь открыть огонь по сотрудниками полиции и военнослужащим при их появлении, говорится в релизе.