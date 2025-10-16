Суд вынес приговор участнику нападения на полицейских в Чечне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам колонии Усмана Эльсанова, участвовавшего в нападении на правоохранителей в селе Автуры Шалинского района Чечни в 2004 году, сообщила пресс-служба суда.
Установлено, что не позднее 2003 года Эльсанов для участия в борьбе против федеральных сил и структур власти вступил в вооруженную банду под руководством Абдулвадудова. В июле 2004 года в лесу вблизи села Ники-Хита Чечни участники банды, в которую входил Эльсанов, встретились с членами других банд, где их руководители договорились совершить вооруженное нападение на село Автуры. Вечером 12 июля 2004 года Эльсанов, вооруженный автоматом, совместно с другими участниками банды прибыл на установленное место, где занял огневую позицию, намереваясь открыть огонь по сотрудниками полиции и военнослужащим при их появлении, говорится в релизе.
В это время другие вооруженные огнестрельным оружием и гранатометами участники банд окружили расположенные в селе Автуры здания, в которых находились сотрудники правоохранительных органов, и стали их обстреливать, после чего подожгли одно из зданий и находившиеся возле них автомобили, добавили в пресс-службе суда. Впоследствии Эльсанов спрятал свой автомат, который в 2023 году, вернувшись на территорию России, забрал из тайника и перенес к себе домой.
Также в ночь на 22 января 2023 года Эльсанов находился дома у своего знакомого в Гомеле Белоруссии, где после распития спиртного между ними произошел конфликт. Во время конфликта Эльсанов несколько раз ударил знакомого ножом, от чего тот умер, добавляет суд.
"В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Уголовное дело расследовалось по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.
Приговор в законную силу не вступил.
