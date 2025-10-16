Рейтинг@Mail.ru
19:08 16.10.2025
Суд вынес приговор участнику нападения на полицейских в Чечне
Суд вынес приговор участнику нападения на полицейских в Чечне
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам колонии Усмана Эльсанова, участвовавшего в нападении на правоохранителей в селе Автуры... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T19:08:00+03:00
2025-10-16T19:08:00+03:00
происшествия, ростов-на-дону, шалинский район, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Шалинский район, Россия
Суд вынес приговор участнику нападения на полицейских в Чечне

Участника нападения на полицейских в Чечне в 2004 году приговорили к 16 годам

© РИА Новости / Евгений Биятов
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам колонии Усмана Эльсанова, участвовавшего в нападении на правоохранителей в селе Автуры Шалинского района Чечни в 2004 году, сообщила пресс-служба суда.
Установлено, что не позднее 2003 года Эльсанов для участия в борьбе против федеральных сил и структур власти вступил в вооруженную банду под руководством Абдулвадудова. В июле 2004 года в лесу вблизи села Ники-Хита Чечни участники банды, в которую входил Эльсанов, встретились с членами других банд, где их руководители договорились совершить вооруженное нападение на село Автуры. Вечером 12 июля 2004 года Эльсанов, вооруженный автоматом, совместно с другими участниками банды прибыл на установленное место, где занял огневую позицию, намереваясь открыть огонь по сотрудниками полиции и военнослужащим при их появлении, говорится в релизе.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре признали терактом
05:33
В это время другие вооруженные огнестрельным оружием и гранатометами участники банд окружили расположенные в селе Автуры здания, в которых находились сотрудники правоохранительных органов, и стали их обстреливать, после чего подожгли одно из зданий и находившиеся возле них автомобили, добавили в пресс-службе суда. Впоследствии Эльсанов спрятал свой автомат, который в 2023 году, вернувшись на территорию России, забрал из тайника и перенес к себе домой.
Также в ночь на 22 января 2023 года Эльсанов находился дома у своего знакомого в Гомеле Белоруссии, где после распития спиртного между ними произошел конфликт. Во время конфликта Эльсанов несколько раз ударил знакомого ножом, от чего тот умер, добавляет суд.
"В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Уголовное дело расследовалось по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.
Приговор в законную силу не вступил.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Москве задержали трех мужчин, напавших на полицейского
14 октября, 19:57
 
