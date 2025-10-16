Рейтинг@Mail.ru
17:12 16.10.2025
Суд в Москве заочно арестовал экс-совладельца "Промсвязьбанка"
Суд в Москве заочно арестовал экс-совладельца "Промсвязьбанка"
2025
Суд в Москве заочно арестовал экс-совладельца "Промсвязьбанка"

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца "Промсвязьбанка" Алексея Ананьева по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ананьева Алексея Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ , сроком на два месяца", - рассказали в суде.
Срок ареста исчисляется с момента передачи Ананьева правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его фактического задержания на территории РФ, уточнили в суде.
