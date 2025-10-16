Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области экс-главу города осудили за превышение полномочий - РИА Новости, 16.10.2025
16:37 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/sud-2048667783.html
В Орловской области экс-главу города осудили за превышение полномочий
В Орловской области экс-главу города осудили за превышение полномочий - РИА Новости, 16.10.2025
В Орловской области экс-главу города осудили за превышение полномочий
Суд приговорил бывшего главу города Болхова Орловской области Владимира Авилова к исправительным работам сроком на 2 года по делу о превышении полномочий, он... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T16:37:00+03:00
2025-10-16T16:37:00+03:00
происшествия
россия
орловская область
россия
орловская область
происшествия, россия, орловская область
Происшествия, Россия, Орловская область
В Орловской области экс-главу города осудили за превышение полномочий

Экс-глава Болхова получил 2 года исправительных работ за превышение полномочий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Суд приговорил бывшего главу города Болхова Орловской области Владимира Авилова к исправительным работам сроком на 2 года по делу о превышении полномочий, он принял некачественные работы по благоустройству парка, что нанесло ущерб бюджету на сумму свыше 11 миллионов рублей, сообщили в СУСК РФ по региону и в областной прокуратуре.
Авилов был задержан в июле 2024 года из-за приема некачественных работ по благоустройству парка "Болховкин луг" с ущербом свыше 11 миллионов рублей. Суд отправил его под домашний арест. В ноябре 2024 года полномочия фигуранта были прекращены решением Болховского городского совета народных депутатов в связи с отставкой по собственному желанию. Благоустройство парка "Болховкин луг" велось в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", подрядчику было перечислено из бюджета Болхова не менее 66 миллионов рублей.
Замначальника ГУМЧС по Ростовской области обвинили в превышении полномочий
Вчера, 16:18
Замначальника ГУМЧС по Ростовской области обвинили в превышении полномочий
Вчера, 16:18
"Болховский районный суд Орловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших главы города Болхов Владимира Авилова и его заместителя Ирины Казаковой, которые признаны виновными по пунктам "в", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ УК РФ (превышение должностных полномочий)… Незаконными действиями должностных лиц бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму более 11,6 миллиона рублей", – говорится в сообщении прокуратуры.
По данным СУСК и прокуратуры, следствием и судом установлено, что в 2023 году администрация Болхова заключила с одной из фирм муниципальный контракт на благоустройство парка "Болховкин луг". Глава Болхова и ответственный за приемку работ заместитель знали, что работы проведены некачественно, не полностью и выполнены из несоответствующих документации материалов. В декабре 2023 года фигуранты подписали документы о принятии работ, содержащие ложные сведения об их выполнении.
"Приговором суда бывшему главе города Болхова назначено наказание в виде исправительных работ на срок 2 года, его заместителю - так же в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев. Осужденные также лишены права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления", – говорится в информации СУСК.
В прокуратуре отметили, что государственное обвинение считает назначенное наказание чрезмерно мягким, в связи с чем приговор будет обжалован в апелляционном порядке.
Уголовное дело в отношении генерального директора подрядной организации в настоящее время рассматривается судом, он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), добавили в надзорном органе.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Брянской области экс-главу района обвинили в превышении полномочий
30 сентября, 11:20
 
