В Орловской области экс-главу города осудили за превышение полномочий

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Суд приговорил бывшего главу города Болхова Орловской области Владимира Авилова к исправительным работам сроком на 2 года по делу о превышении полномочий, он принял некачественные работы по благоустройству парка, что нанесло ущерб бюджету на сумму свыше 11 миллионов рублей, сообщили в СУСК РФ по региону и в областной прокуратуре.

Авилов был задержан в июле 2024 года из-за приема некачественных работ по благоустройству парка "Болховкин луг" с ущербом свыше 11 миллионов рублей. Суд отправил его под домашний арест. В ноябре 2024 года полномочия фигуранта были прекращены решением Болховского городского совета народных депутатов в связи с отставкой по собственному желанию. Благоустройство парка "Болховкин луг" велось в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", подрядчику было перечислено из бюджета Болхова не менее 66 миллионов рублей.

"Болховский районный суд Орловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших главы города Болхов Владимира Авилова и его заместителя Ирины Казаковой, которые признаны виновными по пунктам "в", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ УК РФ (превышение должностных полномочий)… Незаконными действиями должностных лиц бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму более 11,6 миллиона рублей", – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным СУСК и прокуратуры, следствием и судом установлено, что в 2023 году администрация Болхова заключила с одной из фирм муниципальный контракт на благоустройство парка "Болховкин луг". Глава Болхова и ответственный за приемку работ заместитель знали, что работы проведены некачественно, не полностью и выполнены из несоответствующих документации материалов. В декабре 2023 года фигуранты подписали документы о принятии работ, содержащие ложные сведения об их выполнении.

"Приговором суда бывшему главе города Болхова назначено наказание в виде исправительных работ на срок 2 года, его заместителю - так же в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев. Осужденные также лишены права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления", – говорится в информации СУСК.

В прокуратуре отметили, что государственное обвинение считает назначенное наказание чрезмерно мягким, в связи с чем приговор будет обжалован в апелляционном порядке.