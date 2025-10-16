https://ria.ru/20251016/sud-2048658481.html
Суд отправил под домашний арест концессионера строительства дома-интерната
Суд отправил под домашний арест концессионера строительства дома-интерната - РИА Новости, 16.10.2025
Суд отправил под домашний арест концессионера строительства дома-интерната
Ленинский районный суд Тамбова отправил под домашний арест на два месяца бенефициара концессии на строительство дома-интерната Алексея Сабадаша, сообщили РИА... РИА Новости, 16.10.2025
Суд в Тамбове отправил под домашний арест бенефициара концессии на дом-интернат