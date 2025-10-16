Суд отправил под домашний арест концессионера строительства дома-интерната

ВОРОНЕЖ, 16 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Тамбова отправил под домашний арест на два месяца бенефициара концессии на строительство дома-интерната Алексея Сабадаша, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судебной системы Тамбовской области.