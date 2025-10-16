Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил под домашний арест концессионера строительства дома-интерната - РИА Новости, 16.10.2025
16:25 16.10.2025
Суд отправил под домашний арест концессионера строительства дома-интерната
Суд отправил под домашний арест концессионера строительства дома-интерната - РИА Новости, 16.10.2025
Суд отправил под домашний арест концессионера строительства дома-интерната
Ленинский районный суд Тамбова отправил под домашний арест на два месяца бенефициара концессии на строительство дома-интерната Алексея Сабадаша, сообщили РИА... РИА Новости, 16.10.2025
Суд отправил под домашний арест концессионера строительства дома-интерната

ВОРОНЕЖ, 16 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Тамбова отправил под домашний арест на два месяца бенефициара концессии на строительство дома-интерната Алексея Сабадаша, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судебной системы Тамбовской области.
"Бенефициару концессии на строительство дома-интерната Алексею Викторовичу Сабадаш, который проходит подозреваемым по делу о мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ), судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 14.10.2025 по 13.12.2025", — сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Тамбовской области.
По данным пресс-службы, Сабадаш является директором управляющей компании "Маяк". Его задержали по факту хищения бюджетных денег при строительстве дома-интерната "Серебряная долина" в селе Отъяссы.
