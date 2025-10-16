Рейтинг@Mail.ru
Суд второй раз вернул ветерану Афганистана его иск к Пугачевой - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 16.10.2025 (обновлено: 11:56 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/sud-2048567658.html
Суд второй раз вернул ветерану Афганистана его иск к Пугачевой
Суд второй раз вернул ветерану Афганистана его иск к Пугачевой - РИА Новости, 16.10.2025
Суд второй раз вернул ветерану Афганистана его иск к Пугачевой
Тверской суд Москвы второй раз вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:45:00+03:00
2025-10-16T11:56:00+03:00
происшествия
алла пугачева
афганистан
москва
московская область (подмосковье)
катерина гордеева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39837/79/398377900_0:167:2963:1834_1920x0_80_0_0_8c5b616953baf11c27e74d77d5a5f6e9.jpg
https://ria.ru/20251014/sud-2048254378.html
афганистан
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39837/79/398377900_148:0:2815:2000_1920x0_80_0_0_cee62fd0e57e3b559c9da304ba654bb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алла пугачева, афганистан, москва, московская область (подмосковье), катерина гордеева
Происшествия, Алла Пугачева, Афганистан, Москва, Московская область (Подмосковье), Катерина Гордеева
Суд второй раз вернул ветерану Афганистана его иск к Пугачевой

Суд в Москве второй раз вернул Трещеву иск к Пугачевой на 1,5 млрд рублей

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы второй раз вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Исковое заявление возвращено заявителю", - сказано в материалах.
Там уточняется, что данный иск не подсуден Тверскому суду.
Это уже вторая попытка Трещева подать иск именно в этот суд - первый раз его тоже вернули без рассмотрения. Согласно законодательству, в большинстве случаев иск подается по месту жительства ответчика.
Ранее иски Трещева зарегистрировали Савеловский и Пресненский суды Москвы, пока они оставлены без движения. Также он обратился с иском в Одинцовский суд Подмосковья.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".
По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Трещев заявлял, что направил иск сразу в два суда. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Суд зарегистрировал иск к Киркорову о компенсации морального вреда
14 октября, 19:31
 
ПроисшествияАлла ПугачеваАфганистанМоскваМосковская область (Подмосковье)Катерина Гордеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала