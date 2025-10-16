Суд второй раз вернул ветерану Афганистана его иск к Пугачевой

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы второй раз вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Исковое заявление возвращено заявителю", - сказано в материалах.

Там уточняется, что данный иск не подсуден Тверскому суду.

Это уже вторая попытка Трещева подать иск именно в этот суд - первый раз его тоже вернули без рассмотрения. Согласно законодательству, в большинстве случаев иск подается по месту жительства ответчика.

Ранее иски Трещева зарегистрировали Савеловский и Пресненский суды Москвы , пока они оставлены без движения. Также он обратился с иском в Одинцовский суд Подмосковья

Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" ( Катерина Гордеева * признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".

По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

Трещев заявлял, что направил иск сразу в два суда. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.