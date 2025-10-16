https://ria.ru/20251016/sud-2048567658.html
Суд второй раз вернул ветерану Афганистана его иск к Пугачевой
Суд второй раз вернул ветерану Афганистана его иск к Пугачевой
Суд второй раз вернул ветерану Афганистана его иск к Пугачевой
Тверской суд Москвы второй раз вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда...
2025-10-16T11:45:00+03:00
2025-10-16T11:45:00+03:00
2025-10-16T11:56:00+03:00
происшествия
алла пугачева
афганистан
москва
московская область (подмосковье)
катерина гордеева
афганистан
москва
московская область (подмосковье)
происшествия, алла пугачева, афганистан, москва, московская область (подмосковье), катерина гордеева
Происшествия, Алла Пугачева, Афганистан, Москва, Московская область (Подмосковье), Катерина Гордеева
Суд второй раз вернул ветерану Афганистана его иск к Пугачевой
Суд в Москве второй раз вернул Трещеву иск к Пугачевой на 1,5 млрд рублей
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы второй раз вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Исковое заявление возвращено заявителю", - сказано в материалах.
Там уточняется, что данный иск не подсуден Тверскому суду.
Это уже вторая попытка Трещева подать иск именно в этот суд - первый раз его тоже вернули без рассмотрения. Согласно законодательству, в большинстве случаев иск подается по месту жительства ответчика.
Ранее иски Трещева зарегистрировали Савеловский и Пресненский суды Москвы
, пока они оставлены без движения. Также он обратился с иском в Одинцовский суд Подмосковья
.
Интервью Пугачевой
вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева
* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".
По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Трещев заявлял, что направил иск сразу в два суда. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.