Экс-следователь Жирютин обжаловал конфискацию своего имущества

Жирютин не задекларировал денежные средства и передал их супруге, она, разместив их на инвестиционных счетах, получила доход. Суд конфисковал его имущество, а также имущество, записанное на его родственников. На одном из судебных заседаний стало известно, что в доход государства просили обратить квартиру и два машиноместа на общую сумму 58,5 миллиона рублей, а также денежные средства в размере 13,5 миллиона рублей.