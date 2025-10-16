https://ria.ru/20251016/sud-2048557843.html
Экс-следователь Жирютин обжаловал конфискацию своего имущества
Экс-следователь Жирютин обжаловал конфискацию своего имущества - РИА Новости, 16.10.2025
Экс-следователь Жирютин обжаловал конфискацию своего имущества
Бывший следователь Андрей Жирютин обжаловал конфискацию своего имущества в доход государства, сказано в данных Никулинского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:10:00+03:00
2025-10-16T11:10:00+03:00
2025-10-16T11:10:00+03:00
алексей абрамов
борис левин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251015/syutkin-2048325700.html
https://ria.ru/20251014/zaschita-2048228801.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей абрамов, борис левин, происшествия
Алексей Абрамов, Борис Левин, Происшествия
Экс-следователь Жирютин обжаловал конфискацию своего имущества
Экс-следователь Жирютин обжаловал конфискацию имущества в доход государства
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бывший следователь Андрей Жирютин обжаловал конфискацию своего имущества в доход государства, сказано в данных Никулинского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Жирютина", - сказано в материалах.
Дата ее рассмотрения пока не назначена.
На конфискации имущества настаивала Генеральная прокуратура.
Жирютин не задекларировал денежные средства и передал их супруге, она, разместив их на инвестиционных счетах, получила доход. Суд конфисковал его имущество, а также имущество, записанное на его родственников. На одном из судебных заседаний стало известно, что в доход государства просили обратить квартиру и два машиноместа на общую сумму 58,5 миллиона рублей, а также денежные средства в размере 13,5 миллиона рублей.
Как сообщал "Коммерсант" со ссылкой на следствие, Жирютин и другие фигуранты инициировали незаконное уголовное преследование совладельцев крупной IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова
, а также экс-начальника ее службы безопасности Бориса Левина
.
Жирютин арестован, ему инкриминируют покушение на взятку в особо крупном размере; привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела; незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей; создание преступного сообщества либо участие в нём с использованием служебного положения.