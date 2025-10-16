Рейтинг@Mail.ru
Экс-следователь Жирютин обжаловал конфискацию своего имущества
11:10 16.10.2025
Экс-следователь Жирютин обжаловал конфискацию своего имущества
Бывший следователь Андрей Жирютин обжаловал конфискацию своего имущества в доход государства, сказано в данных Никулинского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости, 16.10.2025
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бывший следователь Андрей Жирютин обжаловал конфискацию своего имущества в доход государства, сказано в данных Никулинского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Жирютина", - сказано в материалах.
Дата ее рассмотрения пока не назначена.
На конфискации имущества настаивала Генеральная прокуратура.
Жирютин не задекларировал денежные средства и передал их супруге, она, разместив их на инвестиционных счетах, получила доход. Суд конфисковал его имущество, а также имущество, записанное на его родственников. На одном из судебных заседаний стало известно, что в доход государства просили обратить квартиру и два машиноместа на общую сумму 58,5 миллиона рублей, а также денежные средства в размере 13,5 миллиона рублей.
Как сообщал "Коммерсант" со ссылкой на следствие, Жирютин и другие фигуранты инициировали незаконное уголовное преследование совладельцев крупной IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также экс-начальника ее службы безопасности Бориса Левина.
Жирютин арестован, ему инкриминируют покушение на взятку в особо крупном размере; привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела; незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей; создание преступного сообщества либо участие в нём с использованием служебного положения.
