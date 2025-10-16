Суд оставил в силе решение по Wintershall

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения определение арбитражного суда Москвы, который по заявлению Генпрокуратуры РФ запретил Wintershall Dea GmbH вести арбитражные разбирательства против России, связанные с ее бывшими российскими активами, в том числе уже идущее разбирательство в Гааге, а в случае нарушения запрета определил взыскать с немецкой нефтегазовой компании 7,5 миллиарда евро.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, окружной суд отклонил кассационную жалобу Минэнерго России на судебный акт первой инстанции. Министерство, не возражая против резолютивной части определения, просило кассационный суд дополнить мотивировочную часть, не передавая дело на новое рассмотрение.

Арбитражный суд Москвы в сентябре удовлетворил требования Генпрокуратуры и к другим ответчикам, запретив вести разбирательства против РФ юридической фирме Aurelius Cotta, представляющей немецкую компанию в Гааге , и в отношении арбитров Шарля Понсэ и Олуфунке Адекойя, слушающих дело. В случае нарушения запрета суд определил взыскать с Wintershall и Aurelius Cotta по 7,5 миллиарда евро (более 716 миллиардов рублей по текущему курсу) и такую же сумму - солидарно с двух арбитров.

Генпрокуратура отказалась от аналогичных требований к третьему арбитру, Хамиду Гарави, который взял самоотвод и вышел из арбитражного разбирательства в Постоянной палате третейского суда в Гааге.

В обоснование кассационной жалобы представитель Минэнерго заявил, что судом первой инстанции не была дана оценка ряду доводов заявления Генпрокуратуры. В частности, о тесной и неразрывной связи арбитров Шарля Понсэ и Олуфунке Адекойя с недружественными государствами. "Также судом не дана оценка наличию у данных арбитров индивидуальных свойств и обстоятельств, которые исключают возможность непредвзято отправлять правосудие в отношении Российской Федерации", - сказал юрист. Кроме того, по его словам, судом не приведено обоснование невозможности продолжения разбирательства по делу в Гааге.

Представитель Генпрокуратуры поддержал доводы кассационной жалобы.

Генпрокуратура в первой инстанции заявила, что Wintershall 17 лет сотрудничала с " Газпромом ", в частности, при освоении Южно-Русского и Уренгойского нефтегазовых месторождений, была оператором некоторых проектов, но в 2022 году публично отказалась от сотрудничества. В декабре 2023 года были изданы президентские указы, чтобы защитить проекты от недружественных действий немецкой компании, отметил юрист ведомства. По его словам, активы Wintershall были переданы российским компаниям.

Как сообщил заявитель, в мае 2024 года Wintershall инициировала арбитражное разбирательство против России в Гааге с суммой исковых требований 7,5 миллиарда евро.

Арбитражный суд Москвы тогда поддержал доводы ГП РФ, что разбирательство в Гааге не может быть беспристрастным и независимым. "Требование заявителя о запрете продолжать и поддерживать разбирательство... представляется правомерным постольку, поскольку в случае оставления соответствующего требования без удовлетворения заинтересованные лица будут поставлены в преимущественное положение, что не может быть допущено ни одним судом", - указал суд в определении.

Заинтересованные лица, в том числе Wintershall, своих представителей на заседания в первую инстанцию и в суд округа не прислали.

Президент России Владимир Путин в 2023 году подписал указы, согласно которым доли немецкой Wintershall и австрийской OMV в совместных предприятиях с "Газпромом" должны быть проданы новым российским собственникам.