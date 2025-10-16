https://ria.ru/20251016/sud-2048545953.html
Суд оставил редактора URA.RU под стражей до 28 октября
Суд оставил редактора URA.RU под стражей до 28 октября
Свердловский областной суд не стал изменять меру пресечения редактору URA.RU Денису Аллаярову, обвиняемому в даче взятки своему дяде-полицейскому, он останется... РИА Новости, 16.10.2025
екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Свердловский областной суд не стал изменять меру пресечения редактору URA.RU Денису Аллаярову, обвиняемому в даче взятки своему дяде-полицейскому, он останется в СИЗО до 28 октября, сообщает пресс-служба суда.
"Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Денис Аллаяров останется под стражей по 28 октября 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
По версии следствия, редактор свердловской редакции URA.RU
Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела уголовного розыска, вознаграждение за передачу оперативных сводок УМВД России
по Екатеринбургу
для последующих публикаций на сайте информагентства, тот согласился.
Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок МВД Аллаяров передал Карпову взятку на общую сумму 120 тысяч рублей - как лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки, отправили под домашний арест.
Оба дела направлены в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Своей вины Аллаяров не признает. В издании URA.RU отмечали, что взятками следствие называет переводы редактора своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, Карпов получал деньги, но "от другого представителя екатеринбургского СМИ".