Суд оставил редактора URA.RU под стражей до 28 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Свердловский областной суд не стал изменять меру пресечения редактору URA.RU Денису Аллаярову, обвиняемому в даче взятки своему дяде-полицейскому, он останется в СИЗО до 28 октября, сообщает пресс-служба суда.

"Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Денис Аллаяров останется под стражей по 28 октября 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

По версии следствия, редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела уголовного розыска, вознаграждение за передачу оперативных сводок У МВД России по Екатеринбургу для последующих публикаций на сайте информагентства, тот согласился.

Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок МВД Аллаяров передал Карпову взятку на общую сумму 120 тысяч рублей - как лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.

Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки, отправили под домашний арест.

Оба дела направлены в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.