Суд оставил редактора URA.RU под стражей до 28 октября - РИА Новости, 16.10.2025
10:05 16.10.2025
Суд оставил редактора URA.RU под стражей до 28 октября
Суд оставил редактора URA.RU под стражей до 28 октября - РИА Новости, 16.10.2025
Суд оставил редактора URA.RU под стражей до 28 октября
Свердловский областной суд не стал изменять меру пресечения редактору URA.RU Денису Аллаярову, обвиняемому в даче взятки своему дяде-полицейскому, он останется... РИА Новости, 16.10.2025
Новости
Суд оставил редактора URA.RU под стражей до 28 октября

Обвиняемый в даче взятки редактор URA.RU Аллаяров останется в СИЗО до 28 октября

© Фото : Денис Аллаяров/VKДенис Аллаяров
Денис Аллаяров - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : Денис Аллаяров/VK
Денис Аллаяров. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Свердловский областной суд не стал изменять меру пресечения редактору URA.RU Денису Аллаярову, обвиняемому в даче взятки своему дяде-полицейскому, он останется в СИЗО до 28 октября, сообщает пресс-служба суда.
"Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Денис Аллаяров останется под стражей по 28 октября 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Арестованный редактор URA.RU не признал вину
6 июня, 18:32
По версии следствия, редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела уголовного розыска, вознаграждение за передачу оперативных сводок УМВД России по Екатеринбургу для последующих публикаций на сайте информагентства, тот согласился.
Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок МВД Аллаяров передал Карпову взятку на общую сумму 120 тысяч рублей - как лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки, отправили под домашний арест.
Оба дела направлены в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Своей вины Аллаяров не признает. В издании URA.RU отмечали, что взятками следствие называет переводы редактора своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, Карпов получал деньги, но "от другого представителя екатеринбургского СМИ".
Информационное агентство URA.Ru в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Редакция URA.RU работает в штатном режиме после прихода приставов
19 сентября, 13:42
 
ПроисшествияЕкатеринбургUra.ruМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
