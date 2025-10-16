https://ria.ru/20251016/sud-2048520775.html
Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей, независимо от их положения
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать машины у пьяных водителей в России, независимо от их материального положения, сказано в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд рассмотрел дело водителя, который дважды попался на управлении автомобилем в нетрезвом виде. Первый раз он отделался административным наказанием, на второй против него возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ, на два года лишил водительских прав, а также конфисковал его Mercedes-Benz CLA 200 в собственность государства.
Водитель дошел до кассации, добиваясь возврата машины, но безуспешно.
"За управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, возможна конфискация автомобиля", — указал суд.
Он отметил, что применение этой нормы не зависит от условий жизни и материального положения осужденного, достаточно наличия совокупности двух обстоятельств: во-первых — принадлежность транспортного средства осужденному, во-вторых — использование его осужденным при совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного статьями 264.1 или 264.3 Уголовного кодекса.