Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей, независимо от их положения

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать машины у пьяных водителей в России, независимо от их материального положения, сказано в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Суд рассмотрел дело водителя, который дважды попался на управлении автомобилем в нетрезвом виде. Первый раз он отделался административным наказанием, на второй против него возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ, на два года лишил водительских прав, а также конфисковал его Mercedes-Benz CLA 200 в собственность государства.

Водитель дошел до кассации, добиваясь возврата машины, но безуспешно.

"За управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, возможна конфискация автомобиля", — указал суд.