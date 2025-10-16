Рейтинг@Mail.ru
Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей, независимо от их положения - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 16.10.2025 (обновлено: 13:16 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/sud-2048520775.html
Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей, независимо от их положения
Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей, независимо от их положения - РИА Новости, 16.10.2025
Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей, независимо от их положения
Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать машины у пьяных водителей в России, независимо от их материального положения, сказано в документах, с... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T05:14:00+03:00
2025-10-16T13:16:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150634/54/1506345493_0:10:2943:1665_1920x0_80_0_0_abb4f5e6301302498c00b05e47429c06.jpg
https://ria.ru/20250828/sud-2037989051.html
https://ria.ru/20250820/sud-2036425098.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150634/54/1506345493_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_f9af928300cd793f84f9a0a384738fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей, независимо от их положения

Авто у пьяных водителей будут забирать вне зависимости от финансового положения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД проверяет документы
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГИБДД проверяет документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать машины у пьяных водителей в России, независимо от их материального положения, сказано в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд рассмотрел дело водителя, который дважды попался на управлении автомобилем в нетрезвом виде. Первый раз он отделался административным наказанием, на второй против него возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ, на два года лишил водительских прав, а также конфисковал его Mercedes-Benz CLA 200 в собственность государства.
Суд - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
ВС разрешил судьям рассматривать дела тех, у кого они снимали квартиры
28 августа, 02:58
Водитель дошел до кассации, добиваясь возврата машины, но безуспешно.
"За управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, возможна конфискация автомобиля", — указал суд.
Он отметил, что применение этой нормы не зависит от условий жизни и материального положения осужденного, достаточно наличия совокупности двух обстоятельств: во-первых — принадлежность транспортного средства осужденному, во-вторых — использование его осужденным при совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного статьями 264.1 или 264.3 Уголовного кодекса.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Верховный суд разрешил посуточную аренду домов
20 августа, 05:33
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала