Рейтинг@Mail.ru
В Армении продлили арест предпринимателю Карапетяну - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 16.10.2025 (обновлено: 10:53 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/sud-2048512130.html
В Армении продлили арест предпринимателю Карапетяну
В Армении продлили арест предпринимателю Карапетяну - РИА Новости, 16.10.2025
В Армении продлили арест предпринимателю Карапетяну
Предпринимателю Самвелу Карапетяну продлили арест, сообщил его адвокат Арам Вардеванян. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T02:04:00+03:00
2025-10-16T10:53:00+03:00
ереван
самвел карапетян
в мире
армения
стокгольм (город)
электросети армении
никол пашинян
ташир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_71:0:1281:680_1920x0_80_0_0_a5238de854ca21f1a51ed587ba4fa1ec.jpg
https://ria.ru/20251011/laureat-2047716789.html
https://ria.ru/20251011/karapetyan-2047697080.html
https://ria.ru/20250918/karapetyan-2042668915.html
ереван
армения
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_247:0:1161:686_1920x0_80_0_0_43f0714c9218990ba78220f21919cf71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ереван, самвел карапетян, в мире, армения, стокгольм (город), электросети армении, никол пашинян, ташир , армянская апостольская церковь
Ереван, Самвел Карапетян, В мире, Армения, Стокгольм (город), Электросети Армении, Никол Пашинян, Ташир , Армянская апостольская церковь
В Армении продлили арест предпринимателю Карапетяну

Адвокат Вардеванян: суд в Ереване на 30 суток продлил арест Карапетяна

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 16 окт — РИА Новости. Предпринимателю Самвелу Карапетяну продлили арест, сообщил его адвокат Арам Вардеванян.
"Суд удовлетворил ходатайство обвинения частично, продлив арест на 30 дней", — заявил он журналистам.
Дарон Аджемоглу - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Лауреат Нобелевской премии по экономике поможет движению Карапетяна
11 октября, 18:18

Преследование Карапетяна

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
  • Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
  • Одиннадцатого августа Апелляционный уголовный суд Армении счел задержание неправомерным.
  • Адвокат Карапетяна подчеркнула, что решение инстанции подтвердило незаконность и необоснованность задержания ее подзащитного.
Сторонники предпринимателя, владельца компании Ташир Групп Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Пять тысяч добровольцев присоединились к движению Карапетяна в Армении
11 октября, 14:21
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Двадцать третьего июля совет по защите прав Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли дело в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма против правительства Армении.
  • Представители госорганов республики утверждают, что Ереван может не выполнять решение чрезвычайного арбитража, которое для исполнения должно быть признано судами страны.
  • Власти продолжили действия, направленные на конфискацию "Электросетей Армении". Временный управляющий компанией уволил ключевых сотрудников и директоров филиалов.
  • Одиннадцатого августа Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армении для привлечения ее к ответственности.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Появились новые подробности по делу Карапетяна
18 сентября, 12:20
 
ЕреванСамвел КарапетянВ миреАрменияСтокгольм (город)Электросети АрменииНикол ПашинянТаширАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала