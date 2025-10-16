Рейтинг@Mail.ru
В суд поступило дело о гибели генерала Кириллова - РИА Новости, 16.10.2025
01:45 16.10.2025
В суд поступило дело о гибели генерала Кириллова
В суд поступило дело о гибели генерала Кириллова
Уголовное дело о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, поступило во Второй западный окружной военный
происшествия
москва
европа
игорь кириллов
войска рхбз
вооруженные силы рф
москва
европа
происшествия, москва, европа, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Европа, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ
В суд поступило дело о гибели генерала Кириллова

В военный суд поступило дело о теракте, после которого погиб генерал Кириллов

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уголовное дело о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, поступило во Второй западный окружной военный суд, сообщили РИА Новости в суде.
На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова переобъявили в розыск
13 октября, 11:08
 
ПроисшествияМоскваЕвропаИгорь КирилловВойска РХБЗВооруженные силы РФ
 
 
