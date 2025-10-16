Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о страхе ЕС перед встречей Трампа с Зеленским
11:52 16.10.2025 (обновлено: 13:41 16.10.2025)
СМИ узнали о страхе ЕС перед встречей Трампа с Зеленским
Европейские чиновники обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может вновь изменить свою позицию по отношению к конфликту на Украине после встречи с... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
украина
сша
киев
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
WP: ЕС боится изменения позиции Трампа по Украине после встречи с Зеленским

Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Европейские чиновники обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может вновь изменить свою позицию по отношению к конфликту на Украине после встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, пишет издание The Washington Post.
"Некоторые европейские дипломаты говорят, что разворот в политике администрации Трампа по Украине назревал уже несколько месяцев , однако они по-прежнему осторожны, чтобы не предвосхищать решение президента, который и раньше менял свою позицию по этому конфликту", — говорится в материале.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Не продержится". В Европе сделали громкое заявление о войне с Россией
10:32
10:32
В начале недели Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В США обратились с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским
Вчера, 10:31
Вчера, 10:31
 
В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
