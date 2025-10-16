Рейтинг@Mail.ru
23:36 16.10.2025 (обновлено: 23:52 16.10.2025)
Глава РФПИ рассказал о перспективах строительства туннеля на Аляску
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.
"Благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов", - написал Дмитриев в социальной сети Х.
Он отметил, что туннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
По словам Дмитриева, РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособный из них.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Рубио и Лавров уже договариваются о контактах, заявил Трамп
СтроительствоБерингов проливРоссияАляскаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
