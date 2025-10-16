Глава РФПИ рассказал о перспективах строительства туннеля на Аляску

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости . Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.

Он отметил, что туннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.