Сенат США продлил шатдаун минимум до понедельника

ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Сенат США в 10-й раз не смог поддержать предложенный республиканцами законопроект о продолжении финансирования правительства США, тем самым продлив шатдаун, который продолжается уже почти 16 дней, как минимум до понедельника.

По итогам процедурного голосования в верхней палате американского конгресса документ поддержал 51 конгрессмен, в то время как для одобрения законопроекта требуется как минимум 60 голосов.

Альтернативный законопроект демократов, который ранее также неоднократно отклонялся в сенате, сегодня на голосование не выносился.

Сенат в очередной раз попытается проголосовать по республиканскому документу 00.30 мск в понедельник.

В среду глава минфина США Скотт Бессент заявил, что текущая приостановка работы федеральных учреждений уже негативно сказывается на экономике страны, нанося ущерб "до 15 миллиардов долларов в день".