Сенат США продлил шатдаун минимум до понедельника

ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Сенат США в 10-й раз не смог поддержать предложенный республиканцами законопроект о продолжении финансирования правительства США, тем самым продлив шатдаун, который продолжается уже почти 16 дней, как минимум до понедельника.
По итогам процедурного голосования в верхней палате американского конгресса документ поддержал 51 конгрессмен, в то время как для одобрения законопроекта требуется как минимум 60 голосов.
Альтернативный законопроект демократов, который ранее также неоднократно отклонялся в сенате, сегодня на голосование не выносился.
Сенат в очередной раз попытается проголосовать по республиканскому документу 00.30 мск в понедельник.
В среду глава минфина США Скотт Бессент заявил, что текущая приостановка работы федеральных учреждений уже негативно сказывается на экономике страны, нанося ущерб "до 15 миллиардов долларов в день".
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
