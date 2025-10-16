https://ria.ru/20251016/ssha-2048735134.html
Орбан рассказал о подготовке саммита России и США
Орбан рассказал о подготовке саммита России и США - РИА Новости, 16.10.2025
Орбан рассказал о подготовке саммита России и США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвонился с президентом США Дональдом Трампом, подготовка саммита России и США в Венгрии начата и идет полным... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T22:30:00+03:00
2025-10-16T22:30:00+03:00
2025-10-16T22:30:00+03:00
в мире
венгрия
сша
россия
дональд трамп
виктор орбан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
https://ria.ru/20251016/ushakov-2048729878.html
венгрия
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f96315dde7304e378dc78aa23f757334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, сша, россия, дональд трамп, виктор орбан, владимир путин
В мире, Венгрия, США, Россия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Владимир Путин
Орбан рассказал о подготовке саммита России и США
Орбан: подготовка к саммиту России и США в Венгрии идет полным ходом