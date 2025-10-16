Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал о подготовке саммита России и США - РИА Новости, 16.10.2025
22:30 16.10.2025
Орбан рассказал о подготовке саммита России и США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвонился с президентом США Дональдом Трампом, подготовка саммита России и США в Венгрии начата и идет полным...
Орбан рассказал о подготовке саммита России и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвонился с президентом США Дональдом Трампом, подготовка саммита России и США в Венгрии начата и идет полным ходом.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, столице Венгрии.
"Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США и России идёт полным ходом. Венгрия - это остров мира!" - написал Орбан в соцсети Х.
