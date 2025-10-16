https://ria.ru/20251016/ssha-2048725964.html
Правительство Венгрии радо принять исторический саммит России и США
Правительство Венгрии радо принять исторический саммит России и США - РИА Новости, 16.10.2025
Правительство Венгрии радо принять исторический саммит России и США
Будапешт рад принять исторический саммит РФ и США, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
специальная военная операция на украине
в мире
будапешт
россия
сша
владимир путин
золтан ковач
дональд трамп
будапешт
россия
сша
Правительство Венгрии радо принять исторический саммит России и США
Ковач: Будапешт рад принять исторический саммит России и США