Правительство Венгрии радо принять исторический саммит России и США - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 16.10.2025
Правительство Венгрии радо принять исторический саммит России и США
Правительство Венгрии радо принять исторический саммит России и США
Правительство Венгрии радо принять исторический саммит России и США

Ковач: Будапешт рад принять исторический саммит России и США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
© РИА Новости / Павел Бедняков
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Будапешт рад принять исторический саммит РФ и США, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
В четверг состоялся разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Белый дом заявил, что телефонный разговор двух лидеров был продуктивным. Американский президент заявил, что большая часть разговора была посвящена перспективам торговли между США и РФ после окончания конфликта на Украине. Он также сообщил, что проведет встречу с Путиным в Будапеште.
"Дональд Трамп встретится с президентом Путиным в Будапеште. Отличные новости для миролюбивых стран! Мы рады и готовы принять эту историческую встречу", - написал Ковач в социальной сети Х.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин рассказал Трампу о стратегической инициативе ВС России в зоне СВО
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
