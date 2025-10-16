https://ria.ru/20251016/ssha-2048719808.html
Белый дом отказался отвечать на вопрос о трехсторонней встрече по Украине
Белый дом отказался отвечать на вопрос о трехсторонней встрече по Украине - РИА Новости, 16.10.2025
Белый дом отказался отвечать на вопрос о трехсторонней встрече по Украине
Белый дом отказался отвечать на вопрос о том, пообещал ли российский президент Владимир Путин принять участие в трехстороннем саммите с американским коллегой... РИА Новости, 16.10.2025
Белый дом отказался отвечать на вопрос о трехсторонней встрече по Украине
Белый дом отказался отвечать на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского