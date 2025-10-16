Рейтинг@Mail.ru
Белый дом отказался отвечать на вопрос о трехсторонней встрече по Украине - РИА Новости, 16.10.2025
20:57 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/ssha-2048719808.html
Белый дом отказался отвечать на вопрос о трехсторонней встрече по Украине
2025-10-16T20:57:00+03:00
2025-10-16T20:57:00+03:00
в мире
москва
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg
https://ria.ru/20251016/rossija-2048718405.html
москва
сша
россия
в мире, москва, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Москва, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Белый дом отказался отвечать на вопрос о трехсторонней встрече по Украине

Белый дом отказался отвечать на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Белый дом отказался отвечать на вопрос о том, пообещал ли российский президент Владимир Путин принять участие в трехстороннем саммите с американским коллегой Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
"Я не хочу в это вдаваться, но… Он (Путин - ред.) пообещал встретиться с президентом Трампом, как заявил сам президент", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт журналистам, отвечая на вопрос о том, пообещал ли Путин встретиться с Зеленским в будущем во время разговора с Трампом.
В четверг состоялся разговор Путина и Трампа. Белый дом заявил, что телефонный разговор двух лидеров был продуктивным. Американский президент заявил, что большая часть разговора была посвящена перспективам торговли между США и РФ после окончания конфликта на Украине. Он также сообщил, что проведет встречу с Путиным в Будапеште.
Путин ранее заявил, что если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Новый саммит Россия — США пройдет в скором времени, заявил Дмитриев
