https://ria.ru/20251016/ssha-2048717612.html
Глава РФПИ сообщил о скором саммите Россия — США
Глава РФПИ сообщил о скором саммите Россия — США - РИА Новости, 16.10.2025
Глава РФПИ сообщил о скором саммите Россия — США
СЛЕДУЮЩИЙ САММИТ РОССИЯ - США СКОРО - ДМИТРИЕВ РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T20:38:00+03:00
2025-10-16T20:38:00+03:00
2025-10-16T20:38:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569245823_0:0:2674:1504_1920x0_80_0_0_6cf7022793a985c7b72dcfca4b47acff.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569245823_0:0:2674:2006_1920x0_80_0_0_1b2c5b10336a597cad91eadc5c70898d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Глава РФПИ сообщил о скором саммите Россия — США
Дмитриев: саммит Россия — США скоро состоится