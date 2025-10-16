https://ria.ru/20251016/ssha-2048715159.html
Чиновники из США и России проведут встречу на следующей неделе
Чиновники из США и России проведут встречу на следующей неделе - РИА Новости, 16.10.2025
Чиновники из США и России проведут встречу на следующей неделе
ЧИНОВНИКИ РФ И США ПРОВЕДУТ ВСТРЕЧУ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ, США ПРЕДСТАВИТ РУБИО, МЕСТО ОПРЕДЕЛЯТ ПОЗДНЕЕ - ТРАМП ПО ИТОГАМ ЗВОНКА С ПУТИНЫМ РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T20:23:00+03:00
2025-10-16T20:23:00+03:00
2025-10-16T20:23:00+03:00
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028541163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0cb9ad35aa84041ab8b03951ceb2839.jpg
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028541163_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_0024c8fb719f69f3cb0c36d7d8a6b77e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
Чиновники из США и России проведут встречу на следующей неделе
Рубио представит США на встрече с российскими чиновниками на следующей неделе