В сенате США призвали рассмотреть законопроект о санкциях против России
В сенате США призвали рассмотреть законопроект о санкциях против России - РИА Новости, 16.10.2025
В сенате США призвали рассмотреть законопроект о санкциях против России
Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тун заявил, что "настало время" для рассмотрения законопроекта о новых санкциях против РФ, сообщает издание РИА Новости, 16.10.2025
В сенате США призвали рассмотреть законопроект о санкциях против России
Республиканец Тун: пришло время рассмотреть законопроект о санкциях против РФ