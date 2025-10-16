Рейтинг@Mail.ru
В сенате США призвали рассмотреть законопроект о санкциях против России - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/ssha-2048707601.html
В сенате США призвали рассмотреть законопроект о санкциях против России
В сенате США призвали рассмотреть законопроект о санкциях против России - РИА Новости, 16.10.2025
В сенате США призвали рассмотреть законопроект о санкциях против России
Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тун заявил, что "настало время" для рассмотрения законопроекта о новых санкциях против РФ, сообщает издание РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T19:32:00+03:00
2025-10-16T19:32:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152387/52/1523875264_0:0:2716:1529_1920x0_80_0_0_e45dfb1f6d48c48582e3b61ac6cb3c75.jpg
https://ria.ru/20251016/ssha-2048703183.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152387/52/1523875264_0:0:2716:2037_1920x0_80_0_0_fda8c619edd56084b2f9f773a9b6efaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп
В мире, Россия, США, Дональд Трамп
В сенате США призвали рассмотреть законопроект о санкциях против России

Республиканец Тун: пришло время рассмотреть законопроект о санкциях против РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Джон Тун
 Джон Тун - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Джон Тун. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тун заявил, что "настало время" для рассмотрения законопроекта о новых санкциях против РФ, сообщает издание Punchbowl News.
"Думаю, настало время… Нам нужно действовать", - заявил Тун журналисту издания Эндрю Дезидерио.
Утром лидер большинства в сенате провел встречу с одним из авторов законопроекта о санкциях против РФ, республиканцем Линдси Грэмом*, отмечает журналист.
Ранее Президент США Дональд Трамп допустил возможность новых санкций против РФ в случае неудовлетворительного темпа украинского урегулирования.
* Внесён в РФ в список террористов и экстремисто
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа
Вчера, 19:01
 
В миреРоссияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала