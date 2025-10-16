https://ria.ru/20251016/ssha-2048706278.html
В США заговорили о новых санкциях против России
ЛИДЕР РЕСПУБЛИКАНЦЕВ В СЕНАТЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО "НАСТАЛО ВРЕМЯ" ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА О НОВЫХ САНКЦИЯХ ПРОТИВ РФ - PUNCHBOWL NEWS РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T19:24:00+03:00
россия
Punchbowl News: республиканцы в сенате США заговорили о новых санкциях против РФ