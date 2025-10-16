Рейтинг@Mail.ru
Переданные США документы по убийству Кеннеди включают около 300 страниц - РИА Новости, 16.10.2025
17:54 16.10.2025
Переданные США документы по убийству Кеннеди включают около 300 страниц
в мире
сша
ссср
россия
джон кеннеди (политик)
андрей громыко
александр дарчиев
федеральное архивное агентство (росархив)
сша
ссср
россия
в мире, сша, ссср, россия, джон кеннеди (политик), андрей громыко, александр дарчиев, федеральное архивное агентство (росархив)
В мире, США, СССР, Россия, Джон Кеннеди (политик), Андрей Громыко, Александр Дарчиев, Федеральное архивное агентство (Росархив)
© AP Photo / James W. (Ike) AltgensКортеж президента США Джона Ф. Кеннеди за считанные секунды до выстрелов в Далласе, штат Техас. 22 ноября 1963 года
Кортеж президента США Джона Ф. Кеннеди за считанные секунды до выстрелов в Далласе, штат Техас. 22 ноября 1963 года
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Переданные российским посольством американской конгрессвумен Анне Паулине Луне документы, касающиеся убийства бывшего президента США Джона Кеннеди, включают около 300 страниц, в том числе записи бесед советской и американской сторон, телеграммы, записки МИД и КГБ СССР, следует из официальных бумаг.
Материалы были опубликованы на платформе Substack на странице, посвященной фактам о Джоне Ф. Кеннеди.
В частности, в документах имеются тексты телеграмм посла СССР в США Анатолия Добрынина, а также записка главы МИД СССР Андрея Громыко и председателя КГБ Владимира Семичастного "о разоблачении домыслов американской прессы о связях Ли Харви Освальда с СССР".
Кроме того, в перечне бумаг есть приложение с копиями документов.
Ранее в посольстве РФ в США сообщили РИА Новости, что посол России в США Александр Дарчиев принял в своей резиденции в Вашингтоне конгрессвумен Луну и передал ей материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве Кеннеди.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Глава РФПИ прокомментировал передачу США материалов об убийстве Кеннеди
