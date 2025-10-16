Рейтинг@Mail.ru
Постпред России рассказал о конфронтационной линии США в ОЗХО
17:48 16.10.2025
Постпред России рассказал о конфронтационной линии США в ОЗХО
в мире
сша
россия
гаага
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
в мире, сша, россия, гаага, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия
Постпред России рассказал о конфронтационной линии США в ОЗХО

Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 16 окт - РИА Новости. Делегация США в Организации по запрещению химического оружия продолжает конфронтационную линию, это подрывает эффективность работы организации, заявил РИА Новости постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин.
"Конфронтационную линию поведения продолжает проводить делегация США в ОЗХО. На наш взгляд, такое состояние дел подрывает эффективность работы ОЗХО, негативно сказывается и на общей атмосфере на гаагской площадке", - сообщил Тарабрин агентству по итогам сессии Исполсовета.
В Гааге с 7 по 11 октября прошла 110-я сессия Исполнительного совета ОЗХО.
