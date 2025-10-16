https://ria.ru/20251016/ssha-2048678622.html
Трамп проведет телефонный разговор с Путиным в четверг, пишет Axios
Трамп проведет телефонный разговор с Путиным в четверг, пишет Axios - РИА Новости, 16.10.2025
Трамп проведет телефонный разговор с Путиным в четверг, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп поговорит по телефону с Владимиром Путиным в четверг, пишет Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.10.2025
