Рейтинг@Mail.ru
Трамп проведет телефонный разговор с Путиным в четверг, пишет Axios - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 16.10.2025 (обновлено: 17:43 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/ssha-2048678622.html
Трамп проведет телефонный разговор с Путиным в четверг, пишет Axios
Трамп проведет телефонный разговор с Путиным в четверг, пишет Axios - РИА Новости, 16.10.2025
Трамп проведет телефонный разговор с Путиным в четверг, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп поговорит по телефону с Владимиром Путиным в четверг, пишет Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T17:17:00+03:00
2025-10-16T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_0:86:3226:1901_1920x0_80_0_0_c669f54f792d15e6e0e867b941264aea.jpg
https://ria.ru/20250902/tramp-2039213868.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_296:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_4aab0571513d6c119ddb334b0ecf2af2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп проведет телефонный разговор с Путиным в четверг, пишет Axios

Axios: Трамп проведет телефонный разговор с Путиным в четверг

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поговорит по телефону с Владимиром Путиным в четверг, пишет Axios со ссылкой на источники.
«

"Трамп проведет телефонный разговор в четверг с президентом России Путиным, чтобы обсудить войну с Украиной", — говорится в публикации.

Накануне глава Белого дома заявил, что верит в желание российского руководства добиться разрешения украинского кризиса.
Последний раз лидеры общались в ночь на 19 августа. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины.
Путин и Трамп также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Трамп заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине
2 сентября, 22:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала