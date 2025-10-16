Подрядчики ядерного арсенала США могут остаться без зарплаты

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Около 100 тысяч подрядчиков, модернизирующих ядерный арсенал США, в ближайшие дни могут остаться без оплаты из-за шатдауна, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт.