https://ria.ru/20251016/ssha-2048658752.html
Подрядчики ядерного арсенала США могут остаться без зарплаты
Подрядчики ядерного арсенала США могут остаться без зарплаты - РИА Новости, 16.10.2025
Подрядчики ядерного арсенала США могут остаться без зарплаты
Около 100 тысяч подрядчиков, модернизирующих ядерный арсенал США, в ближайшие дни могут остаться без оплаты из-за шатдауна, заявил в четверг министр энергетики... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T16:25:00+03:00
2025-10-16T16:25:00+03:00
2025-10-16T16:25:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
https://ria.ru/20251015/shatdaun-2048414855.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Подрядчики ядерного арсенала США могут остаться без зарплаты
Райт: около 100 тыс подрядчиков ядерного арсенала США могут не получить зарплаты