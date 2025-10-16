Рейтинг@Mail.ru
Подрядчики ядерного арсенала США могут остаться без зарплаты
16:25 16.10.2025
Подрядчики ядерного арсенала США могут остаться без зарплаты
Около 100 тысяч подрядчиков, модернизирующих ядерный арсенал США, в ближайшие дни могут остаться без оплаты из-за шатдауна, заявил в четверг министр энергетики... РИА Новости, 16.10.2025
в мире, сша
Подрядчики ядерного арсенала США могут остаться без зарплаты

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Около 100 тысяч подрядчиков, модернизирующих ядерный арсенал США, в ближайшие дни могут остаться без оплаты из-за шатдауна, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт.
"Мы модернизируем наш арсенал ядерного оружия в министерстве энергетики, этим занимаются около 100 000 подрядчиков. Они не государственные служащие, а подрядчики. Поэтому они не получат задолженность по зарплате. Мы платили им до сегодняшнего дня, но начиная с завтрашнего дня, максимум с понедельника, мы не сможем платить этим работникам. Если это продлится долго, они могут найти другую работу. Они прекратят свои усилия по модернизации нашей ядерной системы", - заявил Райт телеканалу Блумберг.
