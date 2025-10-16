Рейтинг@Mail.ru
МИД Индии не подтвердил, что Моди провел разговор с Трампом
14:55 16.10.2025
МИД Индии не подтвердил, что Моди провел разговор с Трампом
в мире
сша
россия
нарендра моди
дональд трамп
мид индии
сша
россия
в мире, сша, россия, нарендра моди, дональд трамп, мид индии
В мире, США, Россия, Нарендра Моди, Дональд Трамп, МИД Индии
МИД Индии не подтвердил, что Моди провел разговор с Трампом

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт – РИА Новости. МИД Индии не подтвердил, что премьер-министр страны Нарендра Моди накануне провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.
"Что касается вопроса о том, был ли разговор или телефонный звонок между премьер-министром Моди и президентом Трампом, то мне неизвестно о каком-либо вчерашнем разговоре между двумя лидерами", - заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал в ходе брифинга.
Ранее в четверг Трамп заявил, что Моди якобы пообещал прекратить покупать нефть у России.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (на первом плане) - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путин и Моди выразили заинтересованность в развитии сотрудничества
7 октября, 17:06
 
В миреСШАРоссияНарендра МодиДональд ТрампМИД Индии
 
 
