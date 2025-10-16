https://ria.ru/20251016/ssha-2048626869.html
МИД Индии не подтвердил, что Моди провел разговор с Трампом
МИД Индии не подтвердил, что Моди провел разговор с Трампом - РИА Новости, 16.10.2025
МИД Индии не подтвердил, что Моди провел разговор с Трампом
МИД Индии не подтвердил, что премьер-министр страны Нарендра Моди накануне провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:55:00+03:00
2025-10-16T14:55:00+03:00
2025-10-16T14:55:00+03:00
в мире
сша
россия
нарендра моди
дональд трамп
мид индии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979555033_0:311:3086:2047_1920x0_80_0_0_cd5a53c31667139af78a862107933c01.jpg
https://ria.ru/20251007/putin-2046890255.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979555033_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_df67815aef80739810c534416519d78f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, нарендра моди, дональд трамп, мид индии
В мире, США, Россия, Нарендра Моди, Дональд Трамп, МИД Индии
МИД Индии не подтвердил, что Моди провел разговор с Трампом
МИД Индии не подтвердил телефонный разговор Трампа с Моди