10:47 16.10.2025
МИД КНР обвинил США в экономическом принуждении
МИД КНР обвинил США в экономическом принуждении
в мире
сша
россия
дональд трамп
мид кнр
в мире, сша, россия, дональд трамп, мид кнр
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, МИД КНР
МИД КНР обвинил США в экономическом принуждении

МИД КНР: США запугивают страны и подрывают правила международной торговли

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае. Архивное фото
ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. США, требуя от стран прекратить покупать нефть РФ, занимаются запугиванием и подрывают правила международной торговли, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя требования прекратить закупку нефти в РФ и угрозы новых пошлин со стороны президента США Дональда Трампа к другим странам.
"Действия США представляют собой типичный пример одностороннего запугивания и экономического принуждения, серьезно подрывают международные торгово-экономические правила и угрожают безопасности и стабильности глобальный производственных цепочек и цепей поставок", – заявил Линь Цзянь.
