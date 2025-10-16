Рейтинг@Mail.ru
В США выявили доступ иностранного государства в свои сети - РИА Новости, 16.10.2025
01:51 16.10.2025
В США выявили доступ иностранного государства в свои сети
В США выявили доступ иностранного государства в свои сети
Агентство кибербезопасности США (CISA) сообщило о выявлении доступа иностранного государства в свои федеральные сети через продукцию технологической компании F5 РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T01:51:00+03:00
2025-10-16T01:51:00+03:00
2025
В США выявили доступ иностранного государства в свои сети

Агентство кибербезопасности США выявило доступ другого государства в свои сети

Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Агентство кибербезопасности США (CISA) сообщило о выявлении доступа иностранного государства в свои федеральные сети через продукцию технологической компании F5 и призвало госслужащих обновить используемое программное обеспечение.
"Иностранное государство скомпрометировало системы F5 и похитило данные, включая фрагменты исходного кода BIG-IP и информацию об уязвимостях, что дает ему техническое преимущество для эксплуатации устройств и программного обеспечения F5. Это создает непосредственную угрозу федеральным сетям, использующим устройства и программное обеспечение F5", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале CISA.
В связи с произошедшим, CISA предписало использующим продукцию F5 госслужащим установить последние версии ПО.
