В США выявили доступ иностранного государства в свои сети

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Агентство кибербезопасности США (CISA) сообщило о выявлении доступа иностранного государства в свои федеральные сети через продукцию технологической компании F5 и призвало госслужащих обновить используемое программное обеспечение.

"Иностранное государство скомпрометировало системы F5 и похитило данные, включая фрагменты исходного кода BIG-IP и информацию об уязвимостях, что дает ему техническое преимущество для эксплуатации устройств и программного обеспечения F5. Это создает непосредственную угрозу федеральным сетям, использующим устройства и программное обеспечение F5", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале CISA.