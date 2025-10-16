СМИ: Трамп вывел из себя украинцев перед встречей с Зеленским

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Жители Украины не верят в успех встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа из-за потери веры в американского лидера и переменчивости его позиции, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам автора, даже очередные слова Трампа о разочаровании в президенте России Владимире Путине и о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет Tomahawk ничего не меняют и лишь доказывают переменчивость позиции американского лидера.
"Последние слова Трампа, его громкое разочарование в Путине и объявление о дальнейшей военной поддержке Киеву также ничего не меняют", — подчеркивается в статье.
Во вторник Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме.
Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.