СМИ: Трамп вывел из себя украинцев перед встречей с Зеленским

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Жители Украины не верят в успех встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа из-за потери веры в американского лидера и переменчивости его позиции, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Последние слова Трампа, его громкое разочарование в Путине и объявление о дальнейшей военной поддержке Киеву также ничего не меняют", — подчеркивается в статье.