СМИ: Трамп вывел из себя украинцев перед встречей с Зеленским
00:58 16.10.2025
СМИ: Трамп вывел из себя украинцев перед встречей с Зеленским
Жители Украины не верят в успех встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа из-за потери веры в американского лидера и переменчивости его...
в мире
киев
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
киев
украина
сша
в мире, киев, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: Трамп вывел из себя украинцев перед встречей с Зеленским

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Жители Украины не верят в успех встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа из-за потери веры в американского лидера и переменчивости его позиции, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Многие украинцы утратили веру в Соединенные Штаты при Трампе, особенно военнослужащие (ВСУ. — Прим. Ред.). <…> Они мало доверяют стране, президент которой не придерживается четкой и надежной линии", — говорится в материале.
По словам автора, даже очередные слова Трампа о разочаровании в президенте России Владимире Путине и о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет Tomahawk ничего не меняют и лишь доказывают переменчивость позиции американского лидера.
"Последние слова Трампа, его громкое разочарование в Путине и объявление о дальнейшей военной поддержке Киеву также ничего не меняют", — подчеркивается в статье.
Во вторник Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме.
На прошлой неделе президент США объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
В миреКиевУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
