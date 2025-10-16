Оператор уничтожил трех украинских диверсантов ударом одного FPV-дрона

ДОНЕЦК, 16 окт – РИА Новости. Расчет ударных и разведывательных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа выследил и ударом одного FPV-дрона ликвидировал под Красноармейском (Покровск) трех украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс".