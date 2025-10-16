Рейтинг@Mail.ru
Оператор уничтожил трех украинских диверсантов ударом одного FPV-дрона - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/spetsoperatsiya-2048740745.html
Оператор уничтожил трех украинских диверсантов ударом одного FPV-дрона
Оператор уничтожил трех украинских диверсантов ударом одного FPV-дрона - РИА Новости, 16.10.2025
Оператор уничтожил трех украинских диверсантов ударом одного FPV-дрона
Расчет ударных и разведывательных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа выследил и ударом одного FPV-дрона... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T23:17:00+03:00
2025-10-16T23:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
покровск
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048713278_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cdc0767f8417e89ba8da55b390f69df6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
покровск
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ликвидация трех украинских диверсантов ударом одного FPV-дрона
Расчет ударных и разведывательных БПЛА 56 отдельного батальона специального назначения 51 армии ЮВО выследил и ударом одного FPV-дрона ликвидировал под Красноармейском (Покровск) трех украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер ЮВО с позывным "Икс"
2025-10-16T23:17
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048713278_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8f6b9e79661939b85fb2275e5ddfe9cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, покровск, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Покровск, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Оператор уничтожил трех украинских диверсантов ударом одного FPV-дрона

Оператор российского FPV-дрона выследил и уничтожил трех диверсантов ВСУ в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 16 окт – РИА Новости. Расчет ударных и разведывательных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа выследил и ударом одного FPV-дрона ликвидировал под Красноармейском (Покровск) трех украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс".
«
"Расчет ударно-разведывательных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, действуя в ДНР в районе Красноармейска, выследил укрывшуюся в полуразрушенном доме группу диверсантов ВСУ из трех боевиков и точным ударом FPV-дрона их уничтожил", - сообщил "Икс".
Видео объективного контроля с поражением украинских диверсантов есть в распоряжении агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПокровскДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала