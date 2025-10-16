https://ria.ru/20251016/spetsoperatsiya-2048740745.html
Оператор уничтожил трех украинских диверсантов ударом одного FPV-дрона
Расчет ударных и разведывательных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа выследил и ударом одного FPV-дрона... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T23:17:00+03:00
2025-10-16T23:17:00+03:00
2025-10-16T23:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
покровск
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
Ликвидация трех украинских диверсантов ударом одного FPV-дрона
Расчет ударных и разведывательных БПЛА 56 отдельного батальона специального назначения 51 армии ЮВО выследил и ударом одного FPV-дрона ликвидировал под Красноармейском (Покровск) трех украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер ЮВО с позывным "Икс"
2025-10-16T23:17
true
PT0M16S
безопасность, покровск, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины
Оператор российского FPV-дрона выследил и уничтожил трех диверсантов ВСУ в ДНР