ВС России уничтожили антенну-ретранслятор ВСУ под Константиновкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 16.10.2025
ВС России уничтожили антенну-ретранслятор ВСУ под Константиновкой
Подразделения "Южной" группировки войск РФ в ходе боевых действий на константиновском направлении в ДНР уничтожили антенну-ретранслятор, станцию... РИА Новости, 16.10.2025
ВС России уничтожили антенну-ретранслятор ВСУ под Константиновкой

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск РФ в ходе боевых действий на константиновском направлении в ДНР уничтожили антенну-ретранслятор, станцию радиоэлектронной борьбы и пункт управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В светлое время суток операторами БПЛА "Южной" группировки войск в районе населённого пункта Долгая Балка были обнаружены антенна-ретранслятор и станция РЭБ HRETS 3М 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате применения ударных FPV-дронов оборудование противника уничтожено", - говорится в сообщении.
Кроме того, в тёмное время суток при дополнительной разведке в районе того же населённого пункта операторы ударных беспилотников выявили и поразили пункт управления БПЛА противника.
"Точная работа расчётов позволила лишить подразделения ВСУ средств связи и управления, что существенно снизило эффективность действий украинских беспилотных подразделений на данном направлении", - отметили в ведомстве.
Российские военнослужащие
ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
06:13
