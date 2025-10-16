https://ria.ru/20251016/spetsoperatsiya-2048526387.html
ВС России уничтожили антенну-ретранслятор ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили антенну-ретранслятор ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 16.10.2025
ВС России уничтожили антенну-ретранслятор ВСУ под Константиновкой
Подразделения "Южной" группировки войск РФ в ходе боевых действий на константиновском направлении в ДНР уничтожили антенну-ретранслятор, станцию... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T07:02:00+03:00
2025-10-16T07:02:00+03:00
2025-10-16T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0faedd5c6acb0891177b60e606f95d07.jpg
https://ria.ru/20251016/spetsoperatsiya-2048523938.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_400fd6bf101f630b38933ffc39a4d309.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили антенну-ретранслятор ВСУ под Константиновкой
ВС РФ уничтожили антенну-ретранслятор ВСУ на Константиновском направлении
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск РФ в ходе боевых действий на константиновском направлении в ДНР уничтожили антенну-ретранслятор, станцию радиоэлектронной борьбы и пункт управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В светлое время суток операторами БПЛА "Южной" группировки войск в районе населённого пункта Долгая Балка были обнаружены антенна-ретранслятор и станция РЭБ HRETS 3М 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ
. В результате применения ударных FPV-дронов оборудование противника уничтожено", - говорится в сообщении.
Кроме того, в тёмное время суток при дополнительной разведке в районе того же населённого пункта операторы ударных беспилотников выявили и поразили пункт управления БПЛА противника.
"Точная работа расчётов позволила лишить подразделения ВСУ средств связи и управления, что существенно снизило эффективность действий украинских беспилотных подразделений на данном направлении", - отметили в ведомстве.