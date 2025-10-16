ВС России уничтожили антенну-ретранслятор ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск РФ в ходе боевых действий на константиновском направлении в ДНР уничтожили антенну-ретранслятор, станцию радиоэлектронной борьбы и пункт управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны России.

"В светлое время суток операторами БПЛА "Южной" группировки войск в районе населённого пункта Долгая Балка были обнаружены антенна-ретранслятор и станция РЭБ HRETS 3М 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ . В результате применения ударных FPV-дронов оборудование противника уничтожено", - говорится в сообщении.

Кроме того, в тёмное время суток при дополнительной разведке в районе того же населённого пункта операторы ударных беспилотников выявили и поразили пункт управления БПЛА противника.