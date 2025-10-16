ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Подразделения 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск РФ в ходе выполнения боевых задач на краматорско-дружковском направлении уничтожили наземный робототехнический комплекс и блиндаж с живой силой ВСУ, сообщили в Минобороны России.

"В ходе разведки позиций противника операторами FPV-дронов был обнаружен наземный робототехнический комплекс ВСУ , осуществлявший доставку продовольствия к передовым подразделениям. После обнаружения цели ударным дроном был нанесён точный удар, в результате чего НРТК уничтожен", - говорится в сообщении.

Кроме того, операторы беспилотных летательных аппаратов выявили в лесополосе блиндаж с живой силой противника. Координаты цели были переданы артиллерийскому расчёту 122-миллиметровой гаубицы "Д-30".

"В результате нескольких точных попаданий блиндаж вместе с находившимися в нём военнослужащими противника был уничтожен", - уточнили в ведомстве.