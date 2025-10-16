https://ria.ru/20251016/spetsoperatsiya-2048523938.html
ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 16.10.2025
ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Подразделения 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск РФ в ходе выполнения боевых задач на краматорско-дружковском направлении уничтожили наземный... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T06:13:00+03:00
2025-10-16T06:13:00+03:00
2025-10-16T06:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
https://ria.ru/20251016/konstantinovka-2048521019.html
https://ria.ru/20251016/spetsoperatsiya-2048512473.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ с живой силой под Краматорском
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Подразделения 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск РФ в ходе выполнения боевых задач на краматорско-дружковском направлении уничтожили наземный робототехнический комплекс и блиндаж с живой силой ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В ходе разведки позиций противника операторами FPV-дронов был обнаружен наземный робототехнический комплекс ВСУ
, осуществлявший доставку продовольствия к передовым подразделениям. После обнаружения цели ударным дроном был нанесён точный удар, в результате чего НРТК уничтожен", - говорится в сообщении.
Кроме того, операторы беспилотных летательных аппаратов выявили в лесополосе блиндаж с живой силой противника. Координаты цели были переданы артиллерийскому расчёту 122-миллиметровой гаубицы "Д-30".
"В результате нескольких точных попаданий блиндаж вместе с находившимися в нём военнослужащими противника был уничтожен", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что действия расчётов "Южной" группировки войск способствовали подавлению активности подразделений ВСУ на данном участке фронта в зоне проведения специальной военной операции.