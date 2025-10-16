Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 16.10.2025
ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Подразделения 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск РФ в ходе выполнения боевых задач на краматорско-дружковском направлении уничтожили наземный робототехнический комплекс и блиндаж с живой силой ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В ходе разведки позиций противника операторами FPV-дронов был обнаружен наземный робототехнический комплекс ВСУ, осуществлявший доставку продовольствия к передовым подразделениям. После обнаружения цели ударным дроном был нанесён точный удар, в результате чего НРТК уничтожен", - говорится в сообщении.
Кроме того, операторы беспилотных летательных аппаратов выявили в лесополосе блиндаж с живой силой противника. Координаты цели были переданы артиллерийскому расчёту 122-миллиметровой гаубицы "Д-30".
"В результате нескольких точных попаданий блиндаж вместе с находившимися в нём военнослужащими противника был уничтожен", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что действия расчётов "Южной" группировки войск способствовали подавлению активности подразделений ВСУ на данном участке фронта в зоне проведения специальной военной операции.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
