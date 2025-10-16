https://ria.ru/20251016/spetsoperatsiya-2048518257.html
Военные врачи спасли бойца с ранением сонной артерии после остановки сердца
Военные врачи спасли бойца с ранением сонной артерии после остановки сердца - РИА Новости, 16.10.2025
Военные врачи спасли бойца с ранением сонной артерии после остановки сердца
В ДНР военные врачи медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ спасли бойца с тяжёлым ранением сонной артерии, который пережил...
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. В ДНР военные врачи медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ спасли бойца с тяжёлым ранением сонной артерии, который пережил клиническую смерть прямо в операционной, рассказала РИА Новости анестезиолог военного госпиталя с позывным "Герда".
"У него была ранена сонная артерия. Его уже зашили и стали перевязывать, чтобы перевести в палату интенсивной терапии. И он дал остановку (пережил остановку сердца – ред.). Медсестра понимала, что случай очень тяжёлый. Когда его оперировали, думали, что он вряд ли выживет", - поделилась она.
По её словам, ситуация в операционной казалась безнадёжной. "Между нами, не сильно торопились звать врачей. Позвали, сказали — остановка. И реаниматолог зашёл, посмотрел: "Да, конечно, всё плохо, но я попробую". И его завели, ему завели сердце. И мальчик выжил", - рассказала "Герда".
Анестезиолог добавила, что этот случай стал одним из самых запоминающихся для всего коллектива.
"Это был, наверное, тот самый случай, когда все были уверены на 200 процентов, что ничего не получится. Но чудо случилось. Мальчика удалось стабилизировать и отправить на эвакуацию", - сказала она.