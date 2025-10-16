Военные врачи спасли бойца с ранением сонной артерии после остановки сердца

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. В ДНР военные врачи медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ спасли бойца с тяжёлым ранением сонной артерии, который пережил клиническую смерть прямо в операционной, рассказала РИА Новости анестезиолог военного госпиталя с позывным "Герда".

"У него была ранена сонная артерия. Его уже зашили и стали перевязывать, чтобы перевести в палату интенсивной терапии. И он дал остановку (пережил остановку сердца – ред.). Медсестра понимала, что случай очень тяжёлый. Когда его оперировали, думали, что он вряд ли выживет", - поделилась она.

По её словам, ситуация в операционной казалась безнадёжной. "Между нами, не сильно торопились звать врачей. Позвали, сказали — остановка. И реаниматолог зашёл, посмотрел: "Да, конечно, всё плохо, но я попробую". И его завели, ему завели сердце. И мальчик выжил", - рассказала "Герда".

Анестезиолог добавила, что этот случай стал одним из самых запоминающихся для всего коллектива.