Военные врачи спасли бойца с ранением сонной артерии после остановки сердца
04:24 16.10.2025
Военные врачи спасли бойца с ранением сонной артерии после остановки сердца
Военные врачи спасли бойца с ранением сонной артерии после остановки сердца
В ДНР военные врачи медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ спасли бойца с тяжёлым ранением сонной артерии, который пережил... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T04:24:00+03:00
2025-10-16T04:24:00+03:00
Военные врачи спасли бойца с ранением сонной артерии после остановки сердца

В ДНР военврачи спасли бойца с ранением сонной артерии после остановки сердца

Работа медицинского отряда в зоне СВО
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. В ДНР военные врачи медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ спасли бойца с тяжёлым ранением сонной артерии, который пережил клиническую смерть прямо в операционной, рассказала РИА Новости анестезиолог военного госпиталя с позывным "Герда".
"У него была ранена сонная артерия. Его уже зашили и стали перевязывать, чтобы перевести в палату интенсивной терапии. И он дал остановку (пережил остановку сердца – ред.). Медсестра понимала, что случай очень тяжёлый. Когда его оперировали, думали, что он вряд ли выживет", - поделилась она.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Врач спас российского бойца с осколком в сердце
5 октября, 08:23
По её словам, ситуация в операционной казалась безнадёжной. "Между нами, не сильно торопились звать врачей. Позвали, сказали — остановка. И реаниматолог зашёл, посмотрел: "Да, конечно, всё плохо, но я попробую". И его завели, ему завели сердце. И мальчик выжил", - рассказала "Герда".
Анестезиолог добавила, что этот случай стал одним из самых запоминающихся для всего коллектива.
"Это был, наверное, тот самый случай, когда все были уверены на 200 процентов, что ничего не получится. Но чудо случилось. Мальчика удалось стабилизировать и отправить на эвакуацию", - сказала она.
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Российский врач рассказал, как доставляет медикаменты на передовую
12 октября, 08:31
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
