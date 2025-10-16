https://ria.ru/20251016/spetsoperatsiya-2048516795.html
Российские артиллеристы в зоне спецоперации массово громят цели ВСУ
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Российские артиллеристы в зоне спецоперации массово уничтожают цели ВСУ – так, что в тетрадках у расчетов зачастую не хватает места фиксировать свои успехи, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
Собеседник агентства привел пример работы расчетов реактивных систем залпового огня.
"Каждый расчет там уже себе, наверное, тетрадки все списал, сколько поражено целей. Цели различные, все не перечислить", - сказал он.