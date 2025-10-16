Рейтинг@Mail.ru
Российские артиллеристы в зоне спецоперации массово громят цели ВСУ - РИА Новости, 16.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:52 16.10.2025
Российские артиллеристы в зоне спецоперации массово громят цели ВСУ
Российские артиллеристы в зоне спецоперации массово громят цели ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Российские артиллеристы в зоне спецоперации массово уничтожают цели ВСУ – так, что в тетрадках у расчетов зачастую не хватает места фиксировать свои успехи, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
Собеседник агентства привел пример работы расчетов реактивных систем залпового огня.
"Каждый расчет там уже себе, наверное, тетрадки все списал, сколько поражено целей. Цели различные, все не перечислить", - сказал он.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
