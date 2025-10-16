https://ria.ru/20251016/spetsoperatsiya-2048512473.html
ВС России уничтожили дронами бронетехнику ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили дронами бронетехнику ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.10.2025
ВС России уничтожили дронами бронетехнику ВСУ в Харьковской области
Военные мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили двумя дронами американский самоходный миномётный бронетранспортёр
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили дронами бронетехнику ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили двумя дронами бронетехнику ВСУ в Харьковской области
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 16 окт - РИА Новости. Военные мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили двумя дронами американский самоходный миномётный бронетранспортёр M106 ВСУ на одном из направлений СВО в Харьковской области, контратака украинской армии была сорвана, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Футболист".
Кадры уничтожения техники есть у РИА Новости.
"Цель была обнаружена разведывательным БПЛА в районе одного из сел, для поражения применили два ударных FPV-дрона, каждый из которых поразил миномётный бронетранспортёр в лобовую часть", - сказал "Футболист".
Он отметил, что уничтожение цели, "позволило сорвать подготовку контратаки противника и предотвратило обстрелы российских позиций на данном участке фронта".
По словам бойца, у него на счету уже более пятисот уничтоженных целей.