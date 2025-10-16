ВС России уничтожили дронами бронетехнику ВСУ в Харьковской области

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 16 окт - РИА Новости. Военные мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили двумя дронами американский самоходный миномётный бронетранспортёр M106 ВСУ на одном из направлений СВО в Харьковской области, контратака украинской армии была сорвана, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Футболист".

Кадры уничтожения техники есть у РИА Новости.

"Цель была обнаружена разведывательным БПЛА в районе одного из сел, для поражения применили два ударных FPV-дрона, каждый из которых поразил миномётный бронетранспортёр в лобовую часть", - сказал "Футболист".

Он отметил, что уничтожение цели, "позволило сорвать подготовку контратаки противника и предотвратило обстрелы российских позиций на данном участке фронта".