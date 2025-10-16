Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили дронами бронетехнику ВСУ в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
 
02:19 16.10.2025 (обновлено: 08:20 16.10.2025)
ВС России уничтожили дронами бронетехнику ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили двумя дронами бронетехнику ВСУ в Харьковской области
Военные мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили двумя дронами американский самоходный минометный бронетранспортер M106 ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Футболист"
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 16 окт - РИА Новости. Военные мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили двумя дронами американский самоходный миномётный бронетранспортёр M106 ВСУ на одном из направлений СВО в Харьковской области, контратака украинской армии была сорвана, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Футболист".
Кадры уничтожения техники есть у РИА Новости.
"Цель была обнаружена разведывательным БПЛА в районе одного из сел, для поражения применили два ударных FPV-дрона, каждый из которых поразил миномётный бронетранспортёр в лобовую часть", - сказал "Футболист".
Он отметил, что уничтожение цели, "позволило сорвать подготовку контратаки противника и предотвратило обстрелы российских позиций на данном участке фронта".
По словам бойца, у него на счету уже более пятисот уничтоженных целей.
ВС России уничтожили БМП Bradley на Красноармейском направлении
