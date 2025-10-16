https://ria.ru/20251016/spetsoperatsiya-2048510564.html
ВС России уничтожили БМП Bradley на Красноармейском направлении
ВС России уничтожили БМП Bradley на Красноармейском направлении - РИА Новости, 16.10.2025
ВС России уничтожили БМП Bradley на Красноармейском направлении
Российские военнослужащие с использованием FPV-дронов уничтожили западную боевую технику противника на красноармейском направлении, в частности БМП Bradley,...
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
ВС России уничтожили БМП Bradley на Красноармейском направлении
ВС России уничтожили FPV-дроном БМП Bradley на Красноармейском направлении
ДОНЕЦК, 16 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие с использованием FPV-дронов уничтожили западную боевую технику противника на красноармейском направлении, в частности БМП Bradley, сообщил РИА Новости командир подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки "Центр", с позывным "Отчим".
"Да, соответственно, поражали технику. Какая техника? Это Bradley, это MaxxPro, то есть, транспортер противника, с помощью FPV-дронов. Как это происходило? Соответственно, глазки наши, расчёт "мавика" (беспилотники DJI Mavic - ред.) выявлял движение техники, дальше в эту точку выдвигается FPV. FPV поражает, соответственно, цель", - рассказал военнослужащий.
По его словам, использование беспилотников позволяет эффективно обнаруживать и уничтожать цели противника, минимизируя риск для личного состава российских подразделений.