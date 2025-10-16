ВС России уничтожили БМП Bradley на Красноармейском направлении

ДОНЕЦК, 16 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие с использованием FPV-дронов уничтожили западную боевую технику противника на красноармейском направлении, в частности БМП Bradley, сообщил РИА Новости командир подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки "Центр", с позывным "Отчим".