Энергетические компании в США хотят работать с Россией, заявил Дмитриев - РИА Новости, 16.10.2025
13:07 16.10.2025
Энергетические компании в США хотят работать с Россией, заявил Дмитриев
2025-10-16T13:07:00+03:00
2025-10-16T13:07:00+03:00
экономика
россия
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
россия
сша
экономика, россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Все крупные энергетические компании США заинтересованы в работе с Россией, уже есть обсуждения, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Все крупные американские энергетические компании заинтересованы в совместных проектах с Россией в нефтегазовом секторе. Это факт. Некоторые из них ведут прямо сейчас обсуждение с российскими компаниями", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.
Реализация проектов возможна после того, как геополитическая ситуация станет лучше, добавил он.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Заправка автомобиля на АЗС в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин попросил министра энергетики доложить о ситуации с топливом
дополняется ...
 
ЭкономикаРоссияСШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
