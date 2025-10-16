Энергетические компании в США хотят работать с Россией, заявил Дмитриев

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Все крупные энергетические компании США заинтересованы в работе с Россией, уже есть обсуждения, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.