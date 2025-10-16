https://ria.ru/20251016/sotrudnichestvo-2048593818.html
Глава РФПИ выступил с заявлением о сотрудничестве с США в Арктике
Глава РФПИ выступил с заявлением о сотрудничестве с США в Арктике - РИА Новости, 16.10.2025
Глава РФПИ выступил с заявлением о сотрудничестве с США в Арктике
Сотрудничество РФ и США в Арктике будет полезным, несмотря на попытки его сорвать, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T13:00:00+03:00
2025-10-16T13:00:00+03:00
2025-10-16T13:00:00+03:00
россия
сша
арктика
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20251007/patrushev-2046873094.html
россия
сша
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, арктика, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Арктика, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ выступил с заявлением о сотрудничестве с США в Арктике
Дмитриев заявил, что сотрудничество России и США в Арктике будет полезным