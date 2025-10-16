https://ria.ru/20251016/sobjanin-2048644451.html
Собянин заявил об уменьшении энергоемкости ВРП в Москве
Энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) в Москве уменьшилась в два раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:44:00+03:00
москва, сергей собянин, российская энергетическая неделя — 2025
