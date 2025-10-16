Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в России хотят расширить список опасных пород собак
08:51 16.10.2025 (обновлено: 16:37 16.10.2025)
СМИ: в России хотят расширить список опасных пород собак
СМИ: в России хотят расширить список опасных пород собак
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
СМИ: в России хотят расширить список опасных пород собак

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В России обсуждают возможность расширения списка потенциально опасных пород собак, пишут "Известия" со ссылкой на депутата Госдумы Александра Спиридонова.
"В первом варианте поправок мы говорим: раз есть перечень правительства (потенциально опасных собак. — Прим.ред.), но там всего 12 пород, которых в России особо и нет, то тогда давайте его расширять. И второй подход: мы предлагаем включить все потенциально опасные породы из списка правительства плюс те, у кого высота в холке больше, например, 30 или 40 см. Давайте обсуждать", — цитирует издание его слова.
Собака породы Алабай - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Омской области мужчине вынесли приговор за бесконтрольный выгул собак
6 октября, 17:11
Спиридонов сообщил, что межфракционная группа депутатов Госдумы по обращению с бездомными животными разработала ряд предложений по поправкам к законопроекту, запрещающему выгуливание опасных пород собак детьми и лицами в состоянии алкогольного опьянения.
В материале отмечается, что инициатива направлена на усиление мер безопасности и планирует включить в перечень такие породы, как ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры.
В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выгуливать собак потенциально опасных пород детям до 16 лет или пьяным взрослым.
Перечень потенциально опасных пород собак утвердили в 2019 году. В нем числятся 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Госдума одобрила запрет детям до 16 лет выгуливать собак опасных пород
24 сентября, 13:53
 
