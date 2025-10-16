https://ria.ru/20251016/sobaki-2048533189.html
СМИ: в России хотят расширить список опасных пород собак
СМИ: в России хотят расширить список опасных пород собак - РИА Новости, 16.10.2025
СМИ: в России хотят расширить список опасных пород собак
В России обсуждают возможность расширения списка потенциально опасных пород собак, пишут "Известия" со ссылкой на депутата Госдумы Александра Спиридонова. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T08:51:00+03:00
2025-10-16T08:51:00+03:00
2025-10-16T16:37:00+03:00
россия
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744411649_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_7aa6e7ce5d30e5cf2cc053a8f3236a20.jpg
https://ria.ru/20251006/sobaki-2046679948.html
https://ria.ru/20250924/gosduma-2044005710.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744411649_5:0:1285:960_1920x0_80_0_0_49ef55f08ef0b04941500fc518f45ae8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
СМИ: в России хотят расширить список опасных пород собак
В России могут расширить список потенциально опасных пород собак
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
В России обсуждают возможность расширения списка потенциально опасных пород собак, пишут
"Известия" со ссылкой на депутата Госдумы Александра Спиридонова.
"В первом варианте поправок мы говорим: раз есть перечень правительства (потенциально опасных собак. — Прим.ред.), но там всего 12 пород, которых в России
особо и нет, то тогда давайте его расширять. И второй подход: мы предлагаем включить все потенциально опасные породы из списка правительства плюс те, у кого высота в холке больше, например, 30 или 40 см. Давайте обсуждать", — цитирует издание его слова.
Спиридонов сообщил, что межфракционная группа депутатов Госдумы
по обращению с бездомными животными разработала ряд предложений по поправкам к законопроекту, запрещающему выгуливание опасных пород собак детьми и лицами в состоянии алкогольного опьянения.
В материале отмечается, что инициатива направлена на усиление мер безопасности и планирует включить в перечень такие породы, как ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры.
В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выгуливать собак потенциально опасных пород детям до 16 лет или пьяным взрослым.
Перечень потенциально опасных пород собак утвердили в 2019 году. В нем числятся 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака