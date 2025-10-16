СМИ: в России хотят расширить список опасных пород собак

Человек с собакой. Архивное фото

Человек с собакой

© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" Человек с собакой

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В России обсуждают возможность расширения списка потенциально опасных пород собак, В России обсуждают возможность расширения списка потенциально опасных пород собак, пишут "Известия" со ссылкой на депутата Госдумы Александра Спиридонова.

"В первом варианте поправок мы говорим: раз есть перечень правительства (потенциально опасных собак. — Прим.ред.), но там всего 12 пород, которых в России особо и нет, то тогда давайте его расширять. И второй подход: мы предлагаем включить все потенциально опасные породы из списка правительства плюс те, у кого высота в холке больше, например, 30 или 40 см. Давайте обсуждать", — цитирует издание его слова.

Спиридонов сообщил, что межфракционная группа депутатов Госдумы по обращению с бездомными животными разработала ряд предложений по поправкам к законопроекту, запрещающему выгуливание опасных пород собак детьми и лицами в состоянии алкогольного опьянения.

В материале отмечается, что инициатива направлена на усиление мер безопасности и планирует включить в перечень такие породы, как ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры.

В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выгуливать собак потенциально опасных пород детям до 16 лет или пьяным взрослым.